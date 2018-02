PSV neemt weer afstand van Ajax na zege in de Kuip

PSV heeft een belangrijke stap gezet op weg naar het landskampioenschap. In de Kuip werd titelverdediger Feyenoord met 3-1 verslagen. Door het doelpuntloze gelijkspel eerder op de middag van Ajax tegen ADO Den Haag loopt PSV twee punten uit op de concurrent: de koploper heeft nu zeven punten meer met nog negen speelronden te gaan.

Zo pakte deze zonnige, winterse februarizondag zeer gunstig uit voor PSV. In Eindhoven werd vooraf gevreesd voor puntenverlies, door de slechte statistieken in de Kuip, waar PSV zes van de laatste zeven competitiewedstrijden verloor. Tel daar het ontbreken van de geschorste eredivisietopscorer Hirving Lozano bij op en een zware middag werd verwacht.

PSV domineert

Het tegendeel bleek waar. PSV domineerde vanaf het begin en creëerde een groot aantal kansen. De score had makkelijk richting 1-5 of meer kunnen uitlopen. Feyenoord, ver teruggevallen na de titel vorig seizoen, speelde apathisch en lusteloos. Alsof het een wedstrijd tegen een willekeurige middenmoter speelde, zonder de agressie die doorgaans bij een topwedstrijd als deze gevraagd wordt.

Na ruim een half uur stond het al 0-2, door doelpunten van verdediger Santiago Arias en aanvaller Steven Bergwijn, na aarzelend ingrijpen van de Feyenoord-defensie. De thuisploeg gaf PSV alle ruimte om het spel te maken, en dwong zelf in de eerste helft niet één kans af. Het was in sommige periodes een schiettent voor het Feyenoord-doel. Bij rust klonk een striemend fluitconcert.

Feyenoord leek met het hoofd al bij de halve finale van de KNVB-beker van woensdag tegen Willem II te zitten. Alleen winst van het bekertoernooi kan het seizoen van Feyenoord nog een beetje kleur geven. In de competitie staat de club vierde met liefst 23 punten achterstand op PSV en elf op nummer drie AZ.

Fouten van Feyenoord

PSV opereerde slim tussen de linies en strafte de fouten van Feyenoord af. Kort na rust had Feyenoord een kleine opleving, wat resulteerde in de 1-2 van Tonny Vilhena. In de vijf minuten die volgden leek het heel even een echte wedstrijd, maar de 1-3 van Gastón Pereiro sloeg de energie uit de wedstrijd.

Zo kan PSV langzaam gaan aftellen. Het heeft een relatief makkelijk programma, met nog vijf thuiswedstrijden en vier uitduels. Lastigste obstakels zijn nog AZ-uit op 7 april, een week later gevolgd door Ajax-thuis. In theorie kan PSV in die wedstrijd, in speelronde 31, al kampioen worden.