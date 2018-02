‘Politici in Den Haag: eis een rol op’

Het referendum over de inlichtingenwet, dat gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvindt, zal volgens het panel in de campagne geen grote rol spelen. „Velen weten niet eens dat het speelt”, denkt een oud-PVV-politicus. Een VVD’er noemt de discussie „geforceerd” en „een beetje geneuzel over privacy”. Een oud-PvdA-strateeg constateert: „Het electoraat is vermoeid en heeft weinig zin in een referendum, en de regering voert wijselijk geen campagne.”

Veel panelleden geven aan dat landelijke politici een actieve rol moeten opeisen. „Niet iedere politieke stroming is er even goed in om zich alleen op lokaal niveau te profileren. Vandaar dat een landelijke campagne naast de lokale van belang is”, denkt een VVD’er. Een oud-D66-minister: „Het is de eerste reële peiling na de Tweede Kamerverkiezingen. Daarom alleen al is het gewenst dat partijleiders zich profileren.”

Maakt zijn partij de verwachtingen waar, vraagt menigeen zich af, of „gaan ze ten onder aan gekibbel” (VVD’er) en „wordt haar opmars in de knop gebroken dankzij het narcisme van haar leider” (GroenLinkser)?

Hoewel de partij maar in één gemeente meedoet (Amsterdam), is een groot deel van de panelleden vooral nieuwsgierig naar de ontwikkeling van Forum voor Democratie deze campagne. Als „new kid on the block” (VVD’er) wordt Thierry Baudet door velen men met interesse, en door sommigen met enige vrees, gevolgd.

Een soortgelijke probleem speelt voor Mark Rutte. Over diens „houdbaarheidsdatum” beginnen meerdere panelleden. „De afbladdering is begonnen”, zegt een oud-VVD-minister. De negatieve aandacht voor de premier in de pers kan volgens een andere oud-VVD-minister gevaarlijk zijn. „Op een gegeven moment kan zo’n verhaal hardnekkig worden en van invloed zijn op zijn steun.”

Welke coalitiepartij krijgt in de campagne het meest last van het kabinetsbeleid?



‘Verkwanselde kroonjuwelen” (D66) en „jarenlange reputatieschade” (VVD) gaan de coalitie parten spelen, denkt ons panel. Het CDA gaat van de vier coalitiepartijen het meest profiteren van kabinetsdeelname, voorspelt ruim eenderde van onze insiders. De partij „slaagt erin uit de wind te blijven” en heeft bovendien lokaal „vaak een krachtig eigen profiel”.

Dertig procent van de panelleden denkt dat de ChristenUnie gaat profiteren van regeringsdeelname. „Bescheiden, vakkundig en geen schandalen”, zegt een oud-PvdA-strateeg.

Ook zo’n 30 procent van de insiders, onder wie veel VVD’ers, zegt dat de liberalen zullen profiteren. Zij noemen de economische meewind en het feit dat de partij de premier levert. „Rutte belichaamt nu stabiliteit in een bedreigende buitenwereld”, zegt een oud-VVD-minister.

Slechts één van de 53 respondenten noemt D66 als partij die baat gaat hebben bij het kabinetsbeleid. Driekwart denkt juist dat D66 er verlies door gaat lijden. Het weggeven van het referendum „kunnen kiezers zien als symbool voor gedraai en dat is nooit fijn”, zegt een D66’er.

Een oud-PvdA-strateeg ziet een breder probleem voor D66. „De partij die zo stoer en straight was in de Tweede Kamercampagne, is geen schim meer van zichzelf in dit kabinet. Het is niet erg duidelijk waarom D66 is toegetreden.”

De vraag of de VVD last gaat krijgen van het aftreden van Halbe Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken verdeelt het panel. Bijna 60 procent denkt van niet. Kiezers vergeten snel en een vertrekkende bewindspersoon „is vooral in Den Haag een ding”, zegt een oud-CDA-strateeg.

Ruim vier op de tien panelleden verwachten wel dat de VVD gaat boeten. „Het is de zoveelste keer dat er een smaakje aan een VVD’er kleeft. Dat gaat steeds meer wringen”, aldus een PvdA’er.