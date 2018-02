110 Nigeriaanse meisjes vermist na aanval school

Honderdtien meisjes worden nog vermist na een aanval op een school in Dapchi in het noordoosten van Nigeria. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van het Nigeriaanse ministerie van Informatie. De scholieren zijn vermoedelijk ontvoerd door militanten van terreurbeweging Boko Haram.

De meisjes werden vorige week maandag ontvoerd. Militanten vielen al schietend het dorp Dapchi binnen om de aanval te openen op een meisjesschool. Het grootste gedeelte van de leerlingen en docenten was toen al gevlucht. Twee dagen later meldde het lokale bestuur dat er 76 meisjes waren gered door het Nigeriaanse leger, maar dat nieuws bleek niet te kloppen.

‘Nationale ramp’

De verdwijning van de scholieren zet de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari verder onder druk. Hij noemde de ontvoering een “nationale ramp”. De 75-jarige president kwam in 2015 aan de macht met de belofte om Boko Haram te vernietigen.

Het is de Nigeriaanse autoriteiten nog steeds niet gelukt om alle meisjes uit Chibok te bevrijden uit de handen van Boko Haram. De beweging met de naam ‘westers onderwijs is verboden’ ontvoerde in 2014 meer dan 270 meisjes uit dit Nigeriaanse dorp. Onder de hashtag Bringbackourgirls werd een internationale campagne op touw gezet om aandacht te vragen voor het lot van de Nigeriaanse meisjes.

Day 1413 of #ChibokGirls abduction

Day 7 of #DapchiGirls

4th year remembrance of #BuniYadiBoys massacre

What are we demanding?#BringBackOurGirls pic.twitter.com/A0vdkj9yeL — Aisha Yesufu (@AishaYesufu) 25 februari 2018

Na onderhandelingen met Boko Haram werden vorig jaar mei ongeveer 80 meisjes vrijgelaten. De overwegend christelijke meisjes werden gedwongen om met de islamitische militanten te trouwen of anders te werken als slaaf.