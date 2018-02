Museum verzamelt erfenis van verbroken relaties

Zeezout popcorn die hij altijd zo lekker vond, een jurk die zij vaak droeg, de tickets van een concert waar jullie samen waren; het Museum van Verbroken Relaties in Zagreb verzamelt spullen die achterblijven nadat een relatie is uitgegaan. In een mooi geschreven longread voor VGQR filosofeert Leslie Jamison over de collectie in het museum, over de liefde en wat er van overblijft als een relatie uit is.

Iedereen zal het herkennen: als het uitgaat, zwerven er altijd nog spullen van je ex in je huis, die je op de meest gekke plekken en ongelegen momenten tegenkomt. Al hebben jij en je ex als het goed is nog zo je best gedaan alles netjes in te pakken en niet uit wraak van elk kledingstuk een knoop te knippen, er blijft altijd iets liggen.

Wat er ook is achtergebleven, het had vast niet misstaan in het Museum van Verbroken Relaties dat een creatie was van de Kroatische Olinka Vištica en Dražen Grubišić. Nadat hun relatie in 2003 op de klippen liep, maakten ze eerst een reizende expositie van hun gezamenlijke spullen. Vier jaar later was er het museum.

Mensen bewaren alledaagse voorwerpen

Moeite om aan voorwerpen te komen, hadden de twee bedenkers van het museum niet. Mensen komen met de meest uiteenlopende en soms alledaagse voorwerpen aan. Het weggooien van zelfs prullaria blijkt niet altijd even makkelijk. Omdat de objecten weliswaar een pijnlijke, maar eveneens mooie herinnering zijn. Aan het gedeelde leven dat niet meer was, maar nog vaker aan het leven samen dat nog moest komen. De voorwerpen worden tentoongesteld samen met die verhalen.

In de longread komen een aantal van die persoonlijke herinneringen aan de orde, maar mooier zijn de auteur haar eigen bespiegelingen over het einde van relaties:

‘Als het om relaties gaat die uit zijn, zijn we gewend aan een bepaald discourse van bevrijding, verbanning en herboren worden: het idee dat we de herinneringen uit onszelf willen drijven. Maar dit museum erkent dat het onze relatie met het verleden verder gaat dan alleen de pijn, de ontwrichting en het verraad. Dat er ook een bepaalde aantrekkingskracht aan blijft zitten.’

Lees het hele artikel The Breakup Museum. Archiving the Way we Were van Lesie Jamison bij VQR (6790 woorden, leestijd 27 minuten). Of stuur zelf een voorwerp in.