Memo Democraten over Rusland-onderzoek vrijgegeven

De Inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zaterdag het memo van de Democratische minderheid vrijgegeven. Dit memo vormt het weerwoord op de omstreden Republikeinse notitie waarin de FBI en het Departement van Justitie worden beschuldigd van onrechtmatigheden bij het onderzoek naar mogelijke banden tussen Rusland en de campagne van president Donald Trump.

Twee weken nadat Trump de publicatie van de volledige Democratische notitie blokkeerde, is een gedeeltelijk gecensureerde versie van het tien pagina’s tellende document openbaar gemaakt, na groen licht van de FBI en het Witte Huis. Het Republikeinse memo van vier pagina’s werd begin deze maand vrijgegeven door het Witte Huis, ondanks grote bezwaren van de FBI.

In het tegenmemo stellen de Democraten dat de FBI en het Departement van Justitie hun boekje niet te buiten zijn gegaan, zoals de Republikeinen beweren. De Republikeinse beschuldigingen vormen volgens hen ,,een doorzichtige poging” om de FBI en het Rusland-onderzoek van de speciale aanklager Robert Mueller ,,te ondermijnen”.

Banden met het Kremlin

De centrale klacht in het Republikeinse memo is dat de FBI en het Departement van Justitie hun bevoegdheden misbruikten bij het afluisteren van Carter Page, een adviseur van Trump op buitenlands gebied die werd verdacht van banden met het Kremlin. Ze zouden juridische toestemming hebben verkregen om Page af te luisteren zonder aan de rechter te hebben gemeld dat hun verdenkingen waren gebaseerd op het omstreden ‘dossier’ over Trumps banden met Rusland van de Britse oud-spion Christoper Steele.

Dat dossier werd opgesteld in opdracht van onderzoeksbureau Fusion GPS, op kosten van de Democraten en de campagne van Trumps tegenstander, Hillary Clinton. Volgens de Republikeinse voorzitter van de Inlichtingencommissie, Devin Nunes, is gebruik van deze ‘oppositieresearch’ als aanleiding om een medewerker van de Trump-campagne te bespioneren bewijs van politieke motivaties.

Volgens de Democraten klopt dat niet: de verdenkingen tegen Page gingen volgens hun verder terug dan de campagne voor de Amerikaanse presidentverkiezingen in 2016, en waren ook gebaseerd op andere inlichtingen. Bovendien zou bij de verkrijging van gerechtelijke toestemming om Page af te luisteren wel degelijk zijn onthuld dat de inlichtingen van Steele afkomstig waren van iemand die ,,op zoek was naar informatie die kon worden gebruikt” om presidentskandidaat Trump ,,in diskrediet te brengen”.

Niettemin greep Trump, die volhoudt niet met Rusland te hebben samengewerkt en het onderzoek verwerpt als een ,,heksenjacht”, de publicatie van het Democratische memo aan om het onderzoek te hekelen. ,,De FBI onthulde niet wie de klanten waren: de Clinton-campagne en de Democraten”, schreef hij zaterdagavond op Twitter:

De openbaarmaking van de twee rivaliserende memo’s is een stap in een ongekende strijd tussen Republikeinen en Democraten over de legitimiteit van het onderzoek naar banden tussen Rusland en de entourage van Trump, en de betrouwbaarheid van de FBI. Leden van de Republikeinse partij, traditioneel de partij van de rechtshandhaving, vallen het onderzoek en de FBI hard aan.

Na de publicatie van het Republikeinse memo stelde Trump dat dat document hem vrijpleitte - een bewering die is verworpen door zowel Democraten als een aantal Republikeinen.

Mueller heeft tot nog toe vijf Amerikanen, dertien Russen en drie Russische organisaties aangeklaagd naar aanleiding van het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. Drie voormalige medewerkers van Trump werken mee aan het onderzoek.