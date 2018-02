Maan lijkt zorgeloos op het podium

Pop Maan. Gehoord: 24/2 Gebr. De Nobel, Leiden. Herhaling: 2/3 Neushoorn, Leeuwarden; 3/3 ’t Beest, Goes; 10/3 Oosterpoort, Groningen. Inl: maanofficial.nl ●●●●●

Springerig, spontaan, enthousiast en virtuoos - bij het concert zaterdagavond in Leiden van zangeres Maan, bleek haar talent om te zingen even groot als haar plezier. Als Maan zegt dat ze ‘dit al wil sinds haar derde’, is dat geloofwaardig. Aan Maan is te zien dat optreden haar gelukkig maakt. Het geeft niet dat de microfoon halverwege uitvalt, dan zingt ze gewoon onversterkt een stukje uit ‘Zij Gelooft in Mij’, of ‘Hallo Allemaal’ (De Luizenmoeder) met het publiek - tot de apparatuur weer werkt.

Maan, 21, werd twee jaar geleden bekend als winnares van The Voice. Na een jaar met plichtplegingen, heeft ze nu een eigen band, en doet een eerste tournee langs popzalen. In het uitverkochte Gebr. De Nobel in Leiden, schitterde Maan met haar hoge zang die op eigen wijze imponeert: deze stem klinkt niet vol en emotioneel, maar priemt als een heldere straal door de wolkige instrumentaties. De stem heeft een natuurlijke neiging tot krullen en uithalen, waarbij elke noot zuiver wordt geraakt. Zingen lijkt zorgeloos. Terwijl keyboard, bas en drums de uiteenlopende instrumentaties spelen, springt Maan heen en weer, schudt met haar haar of lacht uitbundig.

Het populaire ‘Jij bent de Liefde’ van Maan.



Het repertoire is nog versnipperd. Maan zingt Nederlandse nummers, zoals het bij het publiek populaire ‘Jij bent de Liefde’, ze zingt dance-nummers met weelderige beats, zoals te horen op haar pas verschenen ep’s AM en PM. De eigen nummers hebben onverwachte wendingen, maar missen soms een aansprekende melodie. Dat Maan een rake uitvoering deed van de aria ‘Nessun Dorma’, uit Puccini’s opera Turandot, met sobere begeleiding, was een beetje raar maar ook indrukwekkend. Ze is openhartig en bij momenten ook straat-wijs, en innemend als ze met achtjarige meisjes over het podium danst. Maan kan alles.