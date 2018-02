Johan Goossens is openhartig over dickpics in ontroerende show

Cabaret

Johan Goossens - Vlam

Gezien: De Kleine Komedie, Amsterdam 23/2. Tournee t/m 26/5. Inl: johangoossens.nl ●●●●●

‘Het ging wel heel veel over seks’, kreeg Johan Goossens soms te horen als hij op het toneel iets over zijn seksleven had verteld. Blijkbaar rust op praten over seks nog altijd een taboe. Ten onrechte, vond Goossens, en daarom besloot hij na een paar geestige voorstellingen over zijn ervaringen als leraar op een ROC een voorstelling over seks te maken.

Het werd een prachtige voorstelling. In Vlam vertelt Goossens, in een sterke regie van Jessica Borst, openhartig en met veel humor over zijn seksleven. Knap is dat Goossens’ verhalen over dickpics en darkrooms nergens oppervlakkig worden. Die banale kant hóórt nu eenmaal bij seks. Naast de banaliteit is er ook de ontroering, bijvoorbeeld als Goossens vertelt over de onhandige reactie van zijn vader op zijn coming-out: ‘Als ik je moeder niet ontmoet had, was ik ook homo geworden.’

Bovendien staan alle grappen in de voorstelling ten dienste van Goossens’ persoonlijke en geëngageerde verhaal over seksualiteit. Dat verhaal wordt kracht bijgezet door de mooie theatrale vorm: Goossens staat bijna de hele voorstelling halfnaakt op het toneel, in niet veel meer dan een grote, witte onderbroek. Daardoor zien we voortdurend zijn kwetsbaarheid en ongemak bij het praten over seks.

Met zijn naakte verschijning vormt Goossens een mooi contrast met zijn keurig in pak gestoken pianist Eelco Menkveld, die hem begeleidt bij een aantal mooie luisterliedjes met regels als ‘Stoppen met jou is als stoppen met roken’.

De trailer van Vlam.



In het laatste half uur zakt de voorstelling wat in. Goossens kan het niet laten tóch weer over zijn ervaringen op het ROC te vertellen, maar dat heeft hij eerder en beter gedaan. Ook houdt hij een halfslachtig verhaal over discriminatie. Gelukkig hebben we dan al bijna anderhalf uur ijzersterk cabaret achter de rug: eerlijk, grappig en ontroerend.