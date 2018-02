Iraakse rechter veroordeelt 16 Turkse vrouwen tot doodstraf

Een Iraakse rechtbank heeft zondag zestien vrouwen uit Turkije veroordeeld tot de doodstraf omdat zij zich hadden aangesloten bij terreurbeweging Islamitische Staat (IS), meldt persbureau Reuters. De straf is dood door ophanging. De vrouwen kunnen nog in beroep gaan.

De rechter Abdul-Sattar al-Birqdar verklaarde dat de vrouwen hebben toegegeven dat ze getrouwd waren met een IS-militant en dat ze de strijders “hielpen bij het voorbereiden van terroristische aanslagen”.

Ook Duitse vrouw krijgt doodstraf

Irak is bezig met de voorbereiding van honderden rechtszaken tegen buitenlandse vrouwen die vastzitten wegens lidmaatschap van IS. Veel van hen zitten gevangen samen met hun kinderen. Meer dan 1.300 vrouwen en kinderen gaven zich augustus vorig jaar over aan de Koerdische strijdgroepen. In de afgelopen maanden is dit aantal opgelopen tot 1.700 nadat Koerdische en Iraakse militairen de laatste bolwerken van IS hebben veroverd.

Vorige maand werd een Duitse vrouw in Irak veroordeeld tot de doodstraf. Lamia K., een vrouw uit Mannheim met een Marokkaanse achtergrond, was volgens de rechtbank betrokken bij een aanslag op Iraakse troepen.

Een deel van de verdachten wordt in hun thuisland berecht. Vorige week donderdag heeft Irak vier vrouwen en hun 27 kinderen teruggestuurd naar Rusland. Zij zouden op valse voorwenselen naar Irak zijn afgereisd om te trouwen met militanten van IS, meldde het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken.