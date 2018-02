Teruglezen dag 17: Winterspelen officieel afgesloten

En op de klanken van Martin Garrix komt de sluitingsceremonie ten einde en daarmee ook zestien dagen lang livebloggen door NRC. We hebben het met veel plezier voor u gedaan en hopen dat u ons blijft lezen en anders tot over twee jaar in Tokyo voor de Zomerspelen 2020.

Tafatofua was twee jaar terug nog als taekwonda actief op de Zomerspelen, in 2020 hoopt hij in weer een andere sport deel te nemen. "Ik wil iets met water doen. Dan kan ik trainen waar ik woon", sprak hij eerder.

Tenslotte komen een aantal sporters uit de vijf continenten het podium op, met daarbij de onvermijdelijke Tongaan Pita Taufatofua. Met wederom ontbloot en ingevette torso wist hij al veel bekijks te oogsten bij de openingsceremonie. Overigens is zijn lichaam indrukwekkender dan zijn sportieve prestaties. Hij werd 115de op de 15 kilometer langlaufen vrije stijl. Aan de 50 kilometer waagde hij zich niet. "Als ik daaraan meedoe, ben ik volgende week zaterdag pas aan de finish. Ik vind 50 kilometer al ver als ik in de auto zit", zei hij eerder met enige zelfkennis.

“Jullie gezamenlijke mars is een blijk van hoop op een vredige toekomst. Jullie tonen hoe toekomst verbroedert. Het IOC blijft zich inzetten voor deze olympische dialoog, ook na het afsluiten van de Spelen. (...) De Spelen van 2018 in Pyeongchang zijn de Spelen van de verlegde horizon. We hebben vertrouwen in de toekomst en de sporters zijn onze ambassadeurs."

De president van het organiserend comité heeft gesproken en nu is het de beurt aan IOC-voorzitter Thomas Bach. Hij noemde de afgelopen Spelen "een waar eerbetoon aan het verleden".

Om die overdracht op te leuken heeft Beijing twee lichtgevende pandaberen naar Zuid-Korea gestuurd. 24 figuranten vormen daarbij visuele patronen op de vloer om het thema van de Spelen in 2022 alvast onder de aandacht te brengen: de harmonie tussen mens en natuur. Toegegeven: waar dit soort ceremonies doorgaans vooral gekenmerkt worden door een hoog kitsch-gehalte, is het een visueel prachtig spektakel.

De olympische vlag is neergehaald in het olympisch stadion in Pyeongchang. Die wordt nu overgedragen aan een delegatie uit Beijing, onder leiding van burgemeester Chen Jining. In die stad vinden de volgende Olympische Winterspelen plaats. Overigens blijven we de komende jaren met de Spelen in Azië want ook de Zomerspelen zijn op dat continent: Tokyo organiseert het evenement in 2020.

De huldiging van het laatste onderdeel van deze Spelen, de 30 kilometer langlaufen met massastart vindt plaats in het olympisch stadion. De Noorse langlauflegende Marit Bjørgen wordt op deze manier nog eens extra in het zonnetje gezet. Ze won zondag haar achtste gouden medaille en werd daarmee officieel de meest succesvolle wintersporter aller tijden.

TeamNL is binnen, voorgegaan door neerlands succesvolste olympiër, Ireen Wüst. Zij sluit haar olympische loopbaan af met vijf gouden medailles, vier zilveren en eenmaal brons.

De slotceremonie van de Spelen, ook wel de vierjaarlijkse VVV-flyer voor het gastland genoemd, is van start gegaan. Er is veel visueel spektakel: een lichtshow, tientallen Koreaanse skaters en straks ook de afsluitende vlaggenparade. Voor Nederland zal Ireen Wüst de vlag dragen.

En dan nog even aandacht voor de prestatie van schaatser Bart Swings. Die bezorgde België de eerste medaille op Winterspelen in twintig jaar tijd. Sterker nog: het was de eerste echt Belgische medaille in zeventig jaar tijd. De bronzen plak in 1998 werd namelijk behaald door Bart Veldkamp, de Nederlander die tot schaats-Belg werd genaturaliseerd.

Er zijn een aantal landen die hun beste score ooit haalden. Nederland evenaart zoals eerder gezegd het recordaantal gouden medailles van de Spelen in Sotsji. Ook Frankrijk en Zweden leverden puike prestaties af:

Voor we zo naar de sluitingsceremonie gaan nog even een paar statistieken. Zo evenaren Duitsland en Noorwegen met hun 14 gouden medailles het record van landen met de meeste gouden medailles op één Winterspelen.

Nederland eindigt op een knappe vijfde plek, een herhaling van de prestatie vier jaar terug in het Russische Sotsji. Ook toen werd er achtmaal goud gewonnen, wel was er zeven keer zilver (een meer dan in Pyeongchang) en negen keer brons (drie meer dan nu) waardoor er in totaal 24 medailles werden gewonnen tegenover twintig dit jaar.

Met het voltooien van het laatste onderdeel kan ook de definitieve medaillespiegel worden opgemaakt. Noorwegen springt door het goud bij het langlaufen weer over Duitsland heen. Het vijf miljoen tellende land levert daarmee een uniek prestatie: nog nooit won Noorwegen zoveel medailles. De Noren gaan naar huis met veertien keer goud, evenveel zilver en elfmaal brons.

Zilver was er op het laatste onderdeel van de Spelen voor de Finse Krista Parmakoski, Stina Nilsson uit Zweden pakte het brons.

Bjørgen was in de winter van haar carrière opnieuw succesvol tijdens deze Spelen. Ze won twee keer goud, eenmaal zilver en twee keer brons.

De 38-jarige Noorse won in haar carrière tot nu toe acht maal goud, vier keer zilver en drie keer brons. Daarmee ging ze haar landgenote Ole Einar Bjørndalen voorbij.

De Noorse langlaufster Marit Bjørgen heeft zichzelf zondag op de slotdag van de Spelen een plek in de geschiedenisboeken bezorgd. Bjørgen pakte goud op de 30 kilometer massastart. Ze werd daarmee de succesvolste wintersporter aller tijden.

Chef Bijl blikt terug: een 9,5 voor TeamNL

Chef de mission Jeroen Bijl geeft de prestaties van het Nederlandse team tijdens de Spelen een 9,5. Dat zei hij in een interview met de NOS en bij huldiging in het Holland Heineken House. Bijl is tevreden met de 20 medailles die Nederland heeft binnengesleept (acht keer goud, zes keer zilver en zes keer brons).

"Met twintig medailles hebben we het fantastisch gedaan. We hebben verwachte en onverwachte medailles behaald, maar ook verwachte medailles niet gepakt. Maar met een ondergrens van dertien en een doelstelling van vijftien medailles zijn we fors boven onze verwachtingen geëindigd."

Bijl stond stil bij de prestaties van Ireen Wüst en Sven Kramer die hun medailletotaal opschroefden naar respectievelijk elf en negen plakken over vier Spelen. "Dat zijn nu onze twee grootste olympiërs aller tijden en zitten wel mooi in dit TeamNL. Dat maakt deze Spelen ook uniek. Zij zullen niet snel meer worden ingehaald."

Over de incidenten met schaatscoach Jillert Anema (die bleek vier jaar terug als coach van de Franse achtervolgingsploeg een poging te hebben gedaan het Nederlandse team om te kopen) en Jan Blokhuijsen (die kritiek uitte op het eten van honden door Koreanen) zei Bijl: "We weten dat we bij de Spelen onder een vergrootglas liggen. Beide zaken hebben de ploeg niet geraakt, denk ik, en zeker de prestaties niet aangetast."

Oeuvreprijs voor Jac Orie?

Bijl wierp ook nog een balletje op voor een oeuvreprijs voor een van de succesvolste schaatscoaches aller tijden: Jac Orie. De trainer van Lotto-Jumbo zag drie van zijn schaatsers vier gouden medailles pakken: twee door Kjeld Nuis, een voor Carlijn Achtereekte en een voor Sven Kramer.

"Ik ben er normaal gesproken niet zo van, maar ik wil er toch één coach even uitlichten", zei Bijl. "Wat Jac Orie gepresteerd heeft, nu en bij vorige Spelen, maakt hem als coach uniek. De lijst met prestaties die hij neer kan leggen is indrukwekkend."

Mocht NOC*NSF overwegen een oeuvreprijs uit te reiken, dan weet Bijl nog wel een goede kandidaat. "Het is knap als je dit, jaar in jaar uit, presteert. Ook nu was zijn ploeg weer top. Mijn complimenten daarvoor."