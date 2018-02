China wil oneindige zittingstermijn president

Het centrale comité van de Chinese Communistische Partij wil het maximumaantal opeenvolgende termijnen dat een president en vice-president mogen vervullen, afschaffen. Dat meldt het staatspersbureau Xinhua. Momenteel ligt het maximum bij twee termijnen.

De langverwachte grondwetswijziging is een van de voorstellen die worden besproken tijdens de driedaagse bijeenkomst van de partijtop die maandag begint. Het comité is het machtigste orgaan binnen de partij. Als het voorstel wordt aangenomen kan partijleider en president Xi Jinping een derde termijn en meer aan zijn presidentschap plakken.

De 64-jarige Xi is bijna op het eind van zijn eerste vijfjarige regeerperiode en zal officieel tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het parlement op 5 maart worden herkozen voor een tweede termijn.

Een ander voorstel van het Centrale Comité is om Xi’s “socialistische gedachtegoed voor de toekomst” vast te leggen in de grondwet. Zijn gedachtegoed werd afgelopen oktober tijdens het Partijcongres ook al opgenomen in de constitutie van de partij zelf. Ook wordt er gestemd over het voorstel om de nieuwe anticorruptiecommissie te promoveren tot staatsorgaan.