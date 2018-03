Zelf naar de sterren speuren

Tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen kun je op verschillende plekken in het land kennismaken met sterrenkunde. Er zijn colleges over het sterrenstelsel, cursussen over de telescoop, maar het hoogtepunt op de meeste plekken is natuurlijk dat je zelf met een telescoop de sterren en planeten gaat ontdekken. De meeste activiteiten zijn gratis toegankelijk, op sommige plekken is van tevoren aanmelden wel aangeraden. Er zijn overdag programma’s, het sterrenkijken zelf is vanzelfsprekend ’s avonds.

Landelijke Sterrenkijkdagen, t/m 25 februari op diverse locaties. Zie sterrenkunde.nl