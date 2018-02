Zeker 21 doden bij 4 aanslagen Afghanistan

Bij verschillende aanslagen in Afghanistan zijn zaterdag zeker 21 mensen om het leven gekomen. Persbureau AP schrijft op basis van het Afghaanse ministerie van Defensie dat de aanslagen gericht waren op veiligheidstroepen.

De meeste slachtoffers vielen bij een explosie op een legerbasis in de westelijk gelegen stad Farah. Een groep strijders van de Talibaan viel de basis vrijdagnacht aan. Daarbij kwamen achttien soldaten om het leven en vielen twee gewonden.

Een paar uur later kwamen twee militairen om het leven nadat een autobom ontplofte op een militaire basis in Helmand, in het zuidwesten van het land. Of bij die aanslag ook gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Niet veel later blies in de hoofdstad Kabul een terrorist zich op nabij het hoofdkwartier van de NAVO. Daarbij viel één dode en raakten zes mensen gewond.

De vierde aanslag vond tevens plaats in Helmand. Daar werd een auto opgeblazen bij een complex van de geheime dienst NDS. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet in een persverklaring weten dat het aantal slachtoffers nog onbekend is.

Zware aanslagen volgen elkaar sneller op

Kabul werd vorige maand nog opgeschrikt door een zware aanslag waarbij 103 doden vielen. Een man reed met een ziekenauto vol explosieven de Afghaanse hoofdstad in om de auto en zichzelf vervolgens op te blazen vlak bij een gebouw van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Een paar dagen later blies een militant zichzelf op en openden andere militanten het vuur bij een militaire academie in een westelijke buitenwijk van Kabul. Er kwamen elf militairen om het leven en tien anderen raakten gewond.

Hulporganisatie Oxfam publiceerde eind januari een rapport over de situatie in Afghanistan. De organisatie is tot de conclusie gekomen dat het land een snelkookpan is onder druk van een voortdurend conflict.