Wielrenner Valgren wint Omloop Het Nieuwsblad

De Deense wielrenner Michael Valgren heeft zaterdag de overwinning gepakt in Omloop Het Nieuwsblad, de koers die traditioneel het wielerseizoen opent. De Pool Lukasz Wisniowski (Team Sky) werd tweede, voor de Belg Sep Vanmarcke (Drapac-Cannondale).

Astana-renner Valgren kwam solo over de finish in Meerbeke. Hij demarreerde kort voor de finish uit een kopgroep van twaalf renners. Daarin zaten ook favorieten als Zdenek Stybar en Greg Van Avermaet. Die laatste renner won de vorige twee edities van de vlaamse eendagswedstrijd. Hij had de eerste drievoudig winnaar kunnen worden van Omloop Het Nieuwsblad. Voor Nederlanders was in de koers geen grote rol weggelegd.

Valgren vertelde na afloop dat hij het niet op een sprint wilde laten aankomen. “Er zaten snelle jongens in de kopgroep. Het was ook goed dat we met drie renners van Astana in de kopgroep zaten. Zo konden we ook wat proberen.”

Financiële problemen Astana

Valgrens ploeg Astana heeft intussen grote moeite de rekeningen te betalen. Ploegleider Aleksandr Vinokoerov vertelde voor de start van de race dat het team nog net aan koersen kan deelnemen. “Maar we kunnen de salarissen van onze renners niet uitbetalen. De situatie is eenvoudigweg kritiek.”

Het was voor Valgren (26) een van de eerste grote successen uit zijn wielerloopbaan. Hij finishte in 2016 als tweede in de Amstel Gold race. Datzelfde jaar en in 2014 pakte hij de eindzege in de Ronde van Denemarken. Ook werd hij eenmaal Deens nationaal kampioen.