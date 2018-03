Weg met cola, hier is ice tea

Wordt ice tea de nieuwe cola? Feit is dat suikerhoudende frisdranken in omzet teruglopen ten gunste van dranken met minder of geen suiker. En dat drankjes met veel suiker uit de automaten op scholen moeten. Niet gek dus dat Coca Cola nu met Fuze Tea komt: er zit 4,3 gram suiker in 100 milliliter. Een paar korreltjes minder dan die van Lipton zonder prik en Pure Leaf (beide 4,5). Qua smaak steekt Fuze er niet gigantisch bovenuit. Welke je kiest zal vooral een kwestie zijn van hoeveel marketinggeld erin zit. Maar dat staat niet op de verpakking.