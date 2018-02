Veiligheidsraad roept op tot wapenstilstand Oost-Ghouta

De VN-Veiligheidsraad heeft zaterdagavond unaniem ingestemd met een resolutie die oproept tot een staakt-het-vuren van dertig dagen in het Syrische Oost-Ghouta. Dat meldt persbureau Reuters. Ook Rusland, dat eerder dwars lag, stemde in.

De wapenstilstand moet de bezorging van hulpgoederen in Oost-Ghouta mogelijk maken, evenals de evacuatie van gewonde burgers. Oost-Ghouta, een rebellenenclave vlak bij Damascus, wordt al een week gebombardeerd door het Syrische regeringsleger, met bijna vijfhonderd burgerdoden als gevolg. Naar schatting 400.000 burgers zijn nog in het gebied.

Bombardementen gaan nog door

Of de oproep van de Veiligheidsraad wat gaat uithalen, is onduidelijk. Syrië heeft nog niet gereageerd. Het internationale recht verplicht de regering van president Assad niet om zich aan de resolutie te houden. Reuters meldt op basis van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) dat het Syrische leger na het aannemen van de resolutie nog bombardementen heeft uitgevoerd in Oost-Ghouta.

Eigenlijk was het de bedoeling dat de Veiligheidsraad vrijdagavond al zou stemmen over de resolutie. Die stemming werd echter uitgesteld, omdat Rusland bezwaar had tegen de inhoud van de oproep. Rusland, een bondgenoot van Assad, vond het onrealistisch om een onmiddellijk staakt-het-vuren te eisen. De Russen stelden een amendement voor dat de strijdende partijen in plaats daarvan opriep “zo snel mogelijk hun vijandigheden te beëindigen”.

Nederland verwelkomt onmiddellijk staakt-het-vuren in #Syrië. Roept alle partijen op staakt-het-vuren uit te voeren en zich aan internationaal humanitair recht te houden. Deze stap moet humanitaire hulp aan de noodlijdende Syrische bevolking snel mogelijk maken. pic.twitter.com/J8w1sBZbXQ — Sigrid Kaag (@SigridKaag) 24 februari 2018

Koeweit en Zweden, de indieners van de resolutie, schrapten om Rusland tegemoet te komen de eis dat de wapenstilstand binnen 72 uur moest ingaan. De aangepaste versie van de resolutie geeft geen tijd waarop de vuurpauze een feit moet zijn. Wel staat in het document dat Assad terreurgroeperingen als IS, Al-Qaida en Al-Nusra mag blijven aanvallen.

De Amerikaanse VN-gezant Nikki Haley zei zaterdagavond dat het staakt-het-vuren wat haar betreft zo snel mogelijk moest ingaan. Ze leverde volgens persbureau AP kritiek op de Russen. Doordat zij de stemming in de Veiligheidsraad hadden vertraagd, waren er in Oost-Ghouta nog meer doden gevallen, aldus Haley. Zaterdag stierven er bij de bombardementen meer dan twintig mensen.