Tentoonstelling van een buitenbeentje

Jean Brusselmans, geboren in 1884, is in de grote stroom van de kunstgeschiedenis altijd een buitenbeentje gebleven.

Nu is er eindelijk de kans voor het Nederlandse publiek om uitgebreid kennis te maken met zijn werk. Want in het Haags Gemeentemuseum is een overzicht geopend waar zo’n veertig schilderijen (helaas geen tekeningen) zijn samengebracht. Zijn thematiek is die van het landschap – molens, winterlandschappen, akkerlanden, dorpsgezichten, interieurs, zeegezichten in Oostende, zijn geliefde vrouw die in 1943 sterft. Deze motieven worden soms wel tien keer hernomen. Dat is niet saai. Dat is een zegen.

Beeldende kunst