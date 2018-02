Spanje rolt vanuit Nederland geleide drugsbende op

De Spaanse politie heeft in zijn strijd tegen drugs vrijdag vijf mensen gearresteerd in Baskenland die deel uitmaakten van een drugsbende die geleid werd vanuit Nederland. Dat schrijft de Spaanse krant El Diarío Vasco zaterdag.

De arrestaties werden verricht tijdens vijf huiszoekingen in de plaatsen Irun en Azkoitia. Over de nationaliteit van de verdachten heeft de politie geen uitspraken gedaan.

Tijdens de huiszoekingen is onder meer 86 kilo hasj afkomstig uit Marokko, 757 gram heroïne, en 496 gram cocaïne in beslag genomen. Ook trof de politie materiaal aan om drugs mee te versnijden, te wegen en te verpakken. Tevens werd er een geldbedrag van bijna 31.000 euro in beslag genomen. Volgens de Spaanse politie verspreidden de arrestanten voor een internationaal netwerk drugs in Baskenland.

Nederland niet op de hoogte

Een woordvoerder van de Nederlandse Landelijke Eenheid van de politie laat in een reactie aan NRC weten dat de Landelijke Recherche niet benaderd is door de Spaanse collega’s.

“Het Spaanse Openbaar Ministerie zou in dat geval een rechtshulpverzoek gedaan moeten hebben. Gezien het hier om georganiseerde misdaad gaat, ligt het voor de hand dat vragen over deze zaak dan bij ons terecht zouden komen, maar dat is nog niet gebeurd.”

Vorig jaar noemde de Spaanse rechter José Antonio Vázquez Taín in een interview met NRC Nederland nog de zwakke plek in de aanpak van drugshandel. Volgens de rechter is de Nederlandse politie er niet op ingesteld om de georganiseerde misdaad weerstand te bieden.

Twee weken geleden maakte de Nederlandse politie bekend dat er rechercheurs vanuit Nederland naar het buitenland gaan om vanuit daar de groeiende cocaïnesmokkel in te dammen. Eén rechercheur gaat vanaf begin maart naar Spanje om daar een sleutelfunctie te vervullen om de handel in drugs tegen te gaan.