Verkeersinfarct Beneluxtunnel

Door een storing in de software van de Beneluxtunnel liep het verkeer rond Rotterdam en Den Haag vrijdagmiddag volledig vast. De tunnel werd aan het begin van de middag in beide richtingen afgesloten. Door de computerstoring waren alle veiligheidssystemen van de Beneluxtunnel (A4) buiten werking. Rond 16.00 uur was de storing verholpen. Rijkswaterstaat raadde weggebruikers alsnog aan om Rotterdam tijdens de avondspits te mijden. De hinder duurde voort tot in de avond. Volgens de verkeersinformatie van de ANWB stonden er veel files op de A4, A6, A15, A16 en A20. Tussen Europoort en Rotterdam (A15) stond een file van 22 kilometer. (NRC)