De afgelopen tijd was Paul Blokhuis drukdoende om in verschillende media een vooraankondiging te doen van een anti-alcoholoffensief dat dit voorjaar moet gaan losbranden. Onder andere in Nieuwsuur mocht de staatssecretaris van de ChristenUnie de kansel beklimmen. Alcohol is slecht, luidde de boodschap. Zelfs een glaasje. Al nam hij zelf „soms ook wel eens een wijntje”.

Hoe dan ook, Nederland drinkt te veel, luidde zijn boodschap. En daar gaat Blokhuis wat tegen doen. Helaas zag hij op dinsdag 13 februari zijn wijnglazen ingegooid worden door een tweetal coalitiegenoten. Zo liet de toen net tot ex-minister van Buitenlandse Zaken gedegradeerde Halbe Zijlstra aan de verzamelde pers weten: „Ik drink vanavond een glas wijn met mijn vrouw.” Troost zoeken in drank. Als ik de onderzoeken mag geloven, gaat het dan van kwaad tot erger.

Pia Dijkstra had een heel andere reden om op die dag een flesje open te trekken. Haar donorwet was door de Eerste Kamer. „U gaat straks zeker aan de champagne?”, vroeg een televisieverslaggever. „Dat weet ik nog niet. Maar het wordt zeker een mooie wijn”, glunderde zij.

Sluikreclame om door vijf Olympische ringetjes te halen, tornde vervolgens nog wat verder aan de ophanden zijnde Blokhuis-boodschap. Voormalig topsprinter Usain Bolt heeft goudenmedaillewinnaars opgeroepen om op het erepodium in Pyeongchang zijn karakteristieke overwinningsgebaar te maken. Afgelopen zaterdag nam ook Esmee Visser deze pose aan, nadat zij de 5 kilometer schaatsen had gewonnen. In ruil daarvoor laat Bolt door het champagnemerk Mumm, waar hij reclame voor maakt, een fles bezorgen onder het motto Celebrate your next victory. Wijnliefhebbers hopen dat deze voor Blokhuis nog lang op zich laat wachten.