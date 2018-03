Saoedi-Arabië pompt miljarden in eigen Las Vegas

Saoedi-Arabië, dat niet bekendstaat als een luilekkerland voor cultuur en vertier, gaat de komende tien jaar 64 miljard dollar pompen in de cultuur- en entertainmentsector. Op een persconferentie in hoofdstad Riad beloofde de Saoedische cultuurpaus Ali Ahmed al-Katib een grote verandering in 2020 „als God het wil”.

De plannen passen in de hervormingen die vooral dankzij de 32-jarige kroonprins Mohammed bin Salman in gang zijn gezet. Een van de grootste projecten is een entertainment-enclave buiten Riad ter grootte van het Amerikaanse Las Vegas. Er zijn ook plannen voor bioscopen en een operagebouw, cultuurvormen die altijd als strijdig werden gezien met de strenge wahabitische variant van de islam.

Dit jaar worden vijfduizend shows, festivals en concerten georganiseerd in Saoedi-Arabië. Veel meer dan vorig jaar, toen onder anderen de Amerikaanse rapper Nelly en de Griekse musicus Yanni voor een groot publiek optraden.

Met de investeringen wil de Saoedische regering haar bevolking beter bedienen. Zij hoopt dat meer Saoediërs in eigen land zullen uitgaan, in plaats van naar bijvoorbeeld buurland Bahrein te reizen. Aan dat soort trips geven Saoediërs zo’n 20 miljard dollar per jaar uit. Als het aan de Saoedische autoriteiten ligt, wordt straks minstens een kwart van dat bedrag in eigen land besteed.