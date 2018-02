Letse bank ‘waarschijnlijk failliet’ na witwasaffaire

Een schandaal rond witwastransacties gelinkt aan Noord-Korea betekent zeer waarschijnlijk het einde voor de Letse bank ABLV. De Europese Centrale Bank (ECB) schrijft zaterdag in een persbericht dat ABLV “failliet of zo goed als failliet” is. Ook een Luxemburgse tak van de bank gaat ten onder.

ABLV kwam twee weken geleden in grote problemen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën liet toen weten dat het erachter was gekomen dat de bank zich bezig hield met witwaspraktijken. ABLV zou onder meer geldstromen rond het Noord-Koreaanse raketprogramma hebben behandeld. Het ministerie bepaalde dat Amerikaanse bedrijven geen zaken meer mochten doen met ABLV, waardoor de Letse bank niet meer aan dollars kon komen.

Betalingen bevroren

Een tweede klap kwam toen de ECB maandag de betalingen van ABLV bevroor. Veel spaarders haalden uit voorzorg hun geld van hun rekening. Nu ABLV zowel in de VS als in Europa niet meer aan geld kan komen, zijn de financiële problemen torenhoog. “Door de enorme verslechtering van zijn liquiditeit, kan de bank waarschijnlijk niet meer voldoen zijn schulden en andere verplichtingen”, aldus de ECB.

Een Europese reddingsactie voor ABLV gaat volgens de ECB niet plaatsvinden. Het faillissement van de bank levert geen groot risico op voor het financiële systeem. Spaarders krijgen bij een ondergang van de bank maximaal 100.000 euro vergoed uit een Lets noodfonds. In totaal hebben klanten voor 2,67 miljard euro ondergebracht bij ABLV. De bank heeft 3,63 miljard euro op zijn balans.

Het is onrustig in de Letse bankensector. Eerder deze week werd de president van de centrale bank van het land gearresteerd. Deze Ilmars Rimsevics wordt verdacht van corruptie. Volgens de Letse justitie staat zijn zaak los van die rond ABLV.