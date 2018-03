Hijskraan valt op dak van studentenvereniging

Een 60 meter hoge hijskraan is dinsdagochtend door het dak van studentenvereniging Laurentius in Kralingen gevallen. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. Het bestuur van de studentenvereniging was niet op de sociëteit tijdens het ongeluk; de leden waren bij de uitvaartdienst van oud-premier Ruud Lubbers. Hij was erelid van de rooms-katholieke studentenvereniging, waar de vlaggen wegens zijn overlijden halfstok hingen. Lubbers was ooit vicepraeses van de vereniging en hij heeft het gebouw aan de Infirmeriestraat geopend. Achter het pand werden verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. Op het moment van het omvallen van de kraan waren enkele bouwvakkers aan het werk, die tijdig weg konden komen. (NRC)