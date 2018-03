VDL groeit snel maar ziet winstgevendheid dalen

Aan de expansie van industrieel conglomeraat VDL komt maar geen einde, zo bleek vrijdag uit de presentatie van de jaarcijfers. Vooral dankzij razendsnelle groei in de divisies hightech en automotive wist het familiebedrijf uit Eindhoven de omzet voor het eerst op te stuwen tot boven de 5 miljard euro. Dat komt neer op een stijging van 57 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het personeelsbestand groeide mee: met 2.781 naar 16.137 medewerkers. Daar stond tegenover dat de winstgevendheid aanzienlijk minder snel toenam dan de omzet. De nettowinst kwam uit op 153 miljoen euro, een plus van slechts 2 procent. „2017 is een uitdagend én bewogen jaar geweest voor VDL Groep”, concludeerde president-directeur Willem van der Leegte in een persbericht. (NRC)