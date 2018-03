Inbox van de redactie

„Ik vraag me al een tijd af of ik iets over de achterkant-man moet schrijven”, schreef Rosanne Hertzberger vorige week in haar column. Dat moest, besloot ze. Mag „de scheldende oude man” zeggen wat hij wil? Dat mag, vond ze, maar haar generatie had „het wel een beetje gezien”. De eerste lezersmail kwam zaterdagmiddag. „Youp blijft ondanks én dankzij zijn grove scheldpartijen groots in geestigheid en woordgebruik”, schrijft Guido Everts, die zichzelf omschrijft als „een oudere jongere maar géén VVD’er”. J. Silberbusch (80) vreest voor een wereld met alleen politiek-correcte humor.

Hertzberger krijgt bijval van onder anderen Henk J. Leurgans (37), hij stelt voor Youp „met een pak incontinentiemateriaal in een roze bejaardentehuis te zetten”. En volgens Ruud Weber uit Den Haag heeft ook de vorige generatie genoeg van Youps „wekelijkse invuloefening”. Aan het einde van de week was de stand: 9 pro Youp, 8 pro Rosanne.

Verder schreven lezers veel over de referendumwet (12 inzendingen) en de donorwet (13). Zo reageerde Michiel van der Linden (23), student Data Science en D66-lid, op het artikel ‘Hopelijk gaat de nieuwe nier van Bregje (6) twintig jaar mee’. Hij heeft een boodschap voor al die mensen die „over lijken gaan” omdat ze zich uit protest hebben uitgeschreven als donor. Leg dat maar eens uit aan een 6-jarig meisje dat wacht op een donororgaan, schrijft hij. „Door hun politieke statement (...) maakt dat meisje de invoering van die wet, halverwege 2020, misschien niet eens meer mee.”

Op maandagavond om 21:45 uur laat Maria Hamer van Dongen – „net terug van een weekje retraite bij de zusters Benedictinessen” – weten dat de column van Marjoleine de Vos (‘Stilte, ruimte, duisternis’, 19/2) zo herkenbaar was. „Ruimte en rust is zo belangrijk voor de mens.”

