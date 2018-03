‘Ik eet hier veel minder dan thuis, het vlees smaakt minder rijk’

Diana Arias (34): „Colombianen eten superveel vlees. We stoppen rundvlees in elk gerecht. Er is een provincie in Colombia waar alleen maar koeien worden gehouden. Die velden zijn zo groot als de helft van Nederland. Nu koop ik geen vlees. Ik eet het hier veel minder dan thuis.”

Zijn er niet genoeg koeien in Nederland?

„Het smaakt gewoon niet hetzelfde. Het is minder rijk. In Colombia zitten de koeien in de zon, bewegen ze veel en hebben ze altijd vers gras. De herders zorgen ervoor dat ze zich constant verplaatsen. Ik eet wel graag jullie vis. En de appeltaart. Daar zit weinig deeg in, maar wel lekker veel appel.”

Ik zie ook pasta van zeealgen in je mandje. Hou je niet van graanproducten?

„Tarwe is ongezond en je krijgt er vetjes van. Ik kook graag gezond. Als ik meer tijd heb, maak ik Colombiaans eten, met veel verse producten. Dat duurt soms anderhalf uur, want je moet alle sausen zelf maken. Nu koop ik kant-en-klare carbonarasaus voor de pasta. Mijn man en ik hebben het druk morgen.”

Ben je voor hem naar Nederland verhuisd?

„Nee hoor. Ik ben hier gekomen voor een master in watermanagement en toen heb ik hem ontmoet. Die master heb ik nog niet afgerond, ik moet eerst een Engelse taaltest halen om binnen te komen en dat is nog niet gelukt. Daarom ben ik nu nog postbezorger. In april móét ik slagen.”