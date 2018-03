Nog 25 jaar overslag van steenkool via Rotterdamse haven

Er zal nog 25 jaar steenkool door de Rotterdamse haven worden vervoerd. Het contract voor de doorvoer is met 25 jaar verlengd, hoewel een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad vorig jaar een motie aannam waarin werd aangedrongen op afbouw van de steenkolen-overslag. Rotterdam is de grootste doorvoerhaven van steenkool in Europa. Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam zei tegen de NOS dat ze de contractverlenging niet konden tegenhouden. „Het contract dat 25 jaar geleden is afgesloten door de gemeente gaf de eenzijdige optie aan het bedrijf om het contract te verlengen.” De gemeente heeft geen bevoegdheid over het afsluiten van overeenkomsten door het havenbedrijf, maar kan als aandeelhouder wel invloed uitoefenen. (NRC)