Hoe is de historische verkiezingsnederlaag van de PvdA wél te verklaren? En waarom beslist bijna de helft van de kiezers pas op de laatste campagnedag op wie ze gaan stemmen? In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen duikt de Haagse redactie onder leiding van presentator Lamyae Aharouay in het Nationaal Kiezersonderzoek.

U kunt de drieëntwintigste aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.