Gevoelige informatie liquidaties duikt op in onderwereld

In de onderwereld circuleert sinds midden vorige week een brief met gedetailleerde gegevens over een serie van ten minste tien moorden die zouden samenhangen met een machtsstrijd om de cocaïnehandel in Nederland. Het gaat daarbij om namen van slachtoffers, uitvoerders en opdrachtgevers.

De lijst is inmiddels in handen van de politie, zo bevestigen twee bronnen onafhankelijk van elkaar. Zij willen niet met naam genoemd worden vanwege de gevoeligheid van de zaak maar wisten al van het bes taan van de lijst voordat deze zaterdagmorgen werd gepubliceerd op de website Boevennieuws.nl.

In een aantal gevallen, zo bevestigen beide bronnen, wordt precieze informatie gegeven over zaken die nog niet in de publiciteit zijn geweest maar wel bekend zijn bij de politie. Dit wordt gezien als informatie die alleen afkomstig kan zijn van mensen die zelf nauw betrokken zijn geweest. Het Openbaar Ministerie kon zaterdagmiddag niet reageren op de inhoud van de brief.

Het uitlekken van de brief duidt op een escalatie van een conflict in de onderwereld waarbij een reeks moorden is gepleegd in Amsterdam en in Utrecht. Een van de moorden op de lijst betreft ex-crimineel en shockblogger Martin Kok die eind 2016 is geliquideerd. De opstellers van de lijst noemen in verband met de moord op Kok de naam Redouan T., een in Utrecht opgegroeide Marokkaanse Nederlander die al lange tijd in de belangstelling staat van justitie en politie. De advocaat van T. ontkent de beschuldigingen en stelt dat het gaat om „lasterlijke” informatie. „Ik zou willen dat er onderzoek wordt gedaan naar de herkomst van deze roddels.” Haar cliënt verblijft voor zover bekend niet meer in Nederland.

Onderzoek 26Koper

Martin Kok publiceerde in de maanden voor zijn dood over Redouan T. op zijn site Vlinderscrime.nl. Volgens Kok zou deze T. de leider zijn van een moordcommando dat in 2016 in verband is gebracht met een gigantisch wapenarsenaal dat werd gevonden in Nieuwegein. Dat onderzoek kreeg de naam 26Koper mee. Pikant detail is dat het hoger beroep tegen veroordeling van de hoofdverdachten dit voorjaar begint. Een in deze zaak als getuige gehoorde crimineel heeft ook belastende uitspraken gedaan over Redouan T.

Op de lijst staan ook twee liquidaties die de aanleiding waren voor de start van het onderzoek naar de inmiddels veroordeelde corrupte douanier Gerrit G., die betrokken was bij grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Rotterdam.

Het gaat daarbij om de moord in 2014 op Rob Zweekhorst, een onschuldige burger die werd aangezien voor een crimineel die bij hem in de buurt woonde. Het tweede slachtoffer betreft de Brabantse drugscrimineel Rinus Moerer die in het voorjaar van 2014 is vermoord. In het onderzoek naar de verdachten in de zaak 26Koper zitten aanwijzingen dat enkele van de verdachten kennis hebben gehad van de moord op Moerer. Ze zijn daar echter niet voor vervolgd.

Schietpartij in Marrakech

Op de achtergrond van deze zaak speelt een recente schietpartij in de Marokkaanse stad Marrakech eind 2017 waarbij opnieuw een onschuldig slachtoffer werd gedood. Het echte doelwit was ene Mustapha F., een Marokkaanse Nederlander die een fortuin heeft verdiend met drugshandel. Voor de aanslag in Marokko zitten inmiddels twee mannen vast. Ook het vermoedelijke slachtoffer Mustapha F. is door de Marokkaanse autoriteiten gehoord. Volgens een opsporingsbron bestaat het vermoeden bestaat dat Redouan T. door de Marokkaanse autoriteiten wordt gezocht in verband met deze moord.