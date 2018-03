‘Er wordt in Rotterdam niet goed voor ouderen gezorgd’

Vorige week bleek een 92-jarige Rotterdammer in Hoogvliet dagenlang niet gegeten te hebben omdat hij niet wist hoe hij zijn nieuwe pinpas moest activeren. Daardoor kon hij geen geld halen of boodschappen doen. In paniek belde hij 112. De agent die daarop bij hem thuis kwam kijken wat er loos was trof een brandschone maar lege ijskast aan: er stonden alleen een blikje appelstroop en flesje koffiemelk in. De man was ondervoed. Hoewel de politie een poging deed om zorg voor hem te regelen, lukte dat niet. De stelling van de week luidt: er wordt niet goed voor ouderen gezorgd.

Sylvana Fabrie, lid van de gebiedscommissie Hoogvliet namens Nieuw Hoogvliet: „Oneens. Veel oude mensen laten niemand binnen, meestal uit angst omdat ze de mensen niet goed kennen. Ik weet dat hulpverleners van het wijkteam soms pas binnengelaten worden nadat ze dagenlang door de brievenbus met ze hebben moeten praten. Het probleem is dat mensen langer thuis moeten wonen terwijl ze daar te oud voor zijn. Ze zijn beter af in een bejaardentehuis waar ze voortdurend zorg om zich heen hebben. Maar die zijn er niet meer. Ik vind het wel vreemd dat de politie geen zorg kon regelen omdat er in Hoogvliet heel veel zorginstellingen voor ouderen zijn, zoals Siloam. Daar kan je altijd terecht: ze zijn 24 uur per dag open, zeven dagen in de week.”

Stephan Bol, woordvoerder van de Leliegroep, waarvan Siloam onderdeel is: „Zover wij weten heeft de politie geen contact opgenomen met ons. Wij hebben altijd ruimte voor opvang van ouderen die in een crisissituatie verkeren. Omdat ze langer thuis moeten blijven wonen, hebben we daar extra bedden voor. Het meest logisch is het dat de politie het sociaal wijkteam van de gemeente belt. Dat doet dan een intake.”

Marjan Koert, woordvoerder van de politie regio Rijnmond: „De politieagent heeft gedaan wat hij moest doen. Over de benaderde instantie doen we geen uitspraken.”

Michel van Elck, gemeenteraadslid Leefbaar Rotterdam: „Ik weet niet waarom er niet voor deze oude man gezorgd is. Maar ik ben wel geschrokken van dit verhaal. Ik heb geen idee welke instelling de politie gebeld heeft om zorg te regelen: het wijkteam, de huisarts of een zorgverzekeraar? Ik pleit voor één zorgloket dat alle zorg voor ouderen regelt. En voor terugkeer van de verzorgingstehuizen voor hulpbehoevende ouderen.”