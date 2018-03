Wiebes wilde linkse hulp bij klimaatakkoord

Het is „niet puur toeval” dat Diederik Samsom (PvdA) en Kees Vendrik (GroenLinks) een rol krijgen in de totstandkoming van een nieuw klimaat- en energieakkoord. Dat erkende minister Wiebes (Klimaat, VVD) vrijdag bij de aftrap van besprekingen waaraan bedrijven, overheden en milieuclubs deelnemen. Het doel van het nieuwe akkoord is de CO2-uitstoot in 2030 te laten dalen met minimaal 49 procent ten opzichte van 1990. De onderhandelingen worden via verschillende ‘tafels’ gevoerd. Eerder deze week lekten de namen uit van Samsom en Vendrik die enkele van deze tafels gaan leiden. Oud-VVD-politicus Ed Nijpels coördineert de besprekingen. (NRC)