Eén van de grootste sportschandalen ooit

Veel blijft ambivalent en ongrijpbaar in biopic annex zwarte komedie I, Tonya. En toch krijg je een glashelder beeld van kunstschaatsster Tonya Harding, de spil in een van de grootste sportschandalen ooit. Op 5 januari 1994 probeerde een crimineel met een stalen pijp de knie van Hardings rivaal Nancy Kerrigan te breken in de aanloop naar de Olympische Spelen. Hardings echtgenoot Jeff Gillooly en zijn schlemielige vriend Shawn Eckhardt bleken de opdrachtgevers. Een droomverhaal: prinsesje Kerrigan geknakt door immorele ‘trailer trash’ Harding.

Alleen een verknipte komedie als I, Tonya kan recht doen aan deze klucht.

Film