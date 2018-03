VS-ambassade Jeruzalem in mei

De Amerikaanse ambassade in Israël zal al in mei de deuren openen in Jeruzalem. Dat bevestigde vrijdagavond het Witte Huis. De datum is gekozen omdat Israël op 14 mei 1948 de onafhankelijkheid uitriep. De datum is opvallend, omdat vicepresident Mike Pence eerder had gezegd dat de opening pas eind 2019 zou plaatsvinden. Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zei eerder dat de opening nog wel jaren op zich kon laten wachten. In december erkende president Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De internationale gemeenschap ziet Tel Aviv als hoofdstad en leverde forse kritiek op het besluit vanTrump. (NRC)