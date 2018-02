Dag 16 Winterspelen: brons voor Verweij en Schouten

Laatste medailles voor Nederland De Nederlandse sporters hebben zaterdag de laatste medailles van deze Winterspelen aan hun totaal toegevoegd. Koen Verweij en Irene Schouten reden allebei naar het brons op de massastart. Daarmee staat Nederland nu op twintig medailles, vier minder dan in Sotsji. Ook Sven Kramer en Annouk van der Weijden reden in de finale, maar zij bleven buiten het podium. Morgen, als er nog eremetaal wordt verdeeld bij onder meer het ijshockey en het curling, komen er geen Nederlanders meer in actie. Medaillespiegel

24 februari 2018 1. Noorwegen 13 14 11 38 2. Duitsland 13 8 7 28 3. Canada 11 8 9 28 4. Verenigde Staten 9 8 6 23 5. Nederland 8 6 6 20 6. Zweden 6 6 0 12 7. Zuid-Korea 5 6 4 10 8. Zwitserland 5 6 4 15 9. Frankrijk 5 4 6 15 10. Oostenrijk 5 3 6 14

Brons voor Canadese ijshockeymannen De Canadese ijshockeymannen hebben de bronzen medaille gewonnen. Het team, zonder de profs uit de NHL, won de wedstrijd om de derde plek met 6-4 van Tsjechië. Het is voor Canada de derde ijshockeymedaille op rij. Zowel in Vancouver als in Sotsji ging het Noord-Amerikaanse land er met de gouden plak vandoor. Duitsland en de Olympische Atleten uit Rusland gaan morgen uitmaken wie het goud wint.

Japanse curlingvrouwen pakken brons Japan heeft de bronzen medaille veroverd in het curlingtoernooi voor vrouwen. Het land won in de troostfinale met 5-3 van Groot-Brittannië. Het is de eerste curlingmedaille voor Japan. De wedstrijd ging lang gelijk op: aan het einde van het achtste end stond het 3-3. Pas in de laatste twee ends kwamen de Japanse vrouwen op hun beslissende voorsprong. Zondag ontmoeten Zweden en gastland Zuid-Korea elkaar in de strijd om het goud.

Schouten en Verweij krijgen hun medailles In de Gangneung Oval, de olympische schaatsbaan, hebben Irene Schouten en Koen Verweij inmiddels ook allebei hun bronzen plak omgehangen gekregen: Irene Schouten met haar bronzen medaille voor de massastart. Foto Jerry Lampen/ANP Koen Verweij viert zijn derde plek bij de massastart op de Olympische Spelen. Foto Lucy Nicholson/Reuters

Uitslag massastart mannen Schaatsen Massastart mannen . Lee Sueng-hoon 60 . Bart Swings 40 . Koen Verweij 20 4. Livio Wenger 11 5. Viktor Hald Thorup 8 6. Linus Heidegger 6 7. Vitali Mikhailau 1 8. Chung Jaewon 1 9. Joey Mantia 16. Sven Kramer

Finale massastart mannen: brons voor Verweij Koen Verweij heeft een olympische medaille binnen: hij werd derde op het onderdeel massastart. De Nederlandse mannen reden allebei lang vooraan mee in de finale van de massastart, de laatste olympische race in het schaatstoernooi. Sven Kramer versnelde vanuit het peloton en reed enkele rondes op kop, maar kon uiteindelijk niet ver genoeg wegkomen van de groep daarachter en werd ingehaald. In de sprint die daarop volgde, reed Verweij als derde over de finish. En opnieuw Zuid-Koreaans succes: Lee Seung-hoon wint goud. Het zilver is voor Bart Swings. Koen Verweij, Bart Swings en Lee Seung-hoon komen over de finish bij de finale van de massastart. Foto Lucy Nicholson/Reuters

Uitslag massastart vrouwen Schaatsen Massastart vrouwen . Nana Takagi 60 . Kim Bo-reum 40 . Irene Schouten 20 4. Saskia Alusalu 15 5. Li Dan 6 6. Maryna Zuyeva 3 7. Francesca Lollobrigida 1 8. Nikola Zdrahalova 1 9. Luiza Zlotkowska 1 10. Guo Dan

Finale massastart vrouwen: brons voor Schouten Brons voor Irene Schouten! In de finale van de massastart bij de vrouwen kwam Saskia Alusalu als eerste aan kop, terwijl het peloton een aantal rondes afwachtte. Schouten reed in de laatste ronde even op kop maar verloor haar voorsprong in de laatste bocht, tijdens een lange sprint naar de eindstreep. Anders dan tijdens de heats zijn in de finale de tussensprints van minder belang. De Japanse Nana Takagi won het goud, de Zuid-Koreaanse Kim Bo-reum zilver. Annouk van der Weijden feliciteert Irene Schouten (R) met de bronzen medaille op de massastart. Foto Vincent Jannink/ANP

Ook finaleplaats voor Kramer Kramer heeft zich ook geplaatst voor de finale van de massastart. De eerste tussensprint van de heat werd gewonnen door de Belg Bart Swings, die ook door is. Kramer behaalde genoeg punten bij de eerste twee tussensprints. Sven Kramer schaatst de halve finale massastart. Foto Jerry Lampen/ANP Alle Nederlanders die aan de halve finales van de massastart begonnen, komen straks dus ook in actie tijdens de finales. Schouten en Van der Weijden rijden om 13.30 uur; de finale van de mannen met Verweij en Kramer start om 14.00 uur. De mannen die zich voor de finale hebben geplaatst: Linus Heidegger (Oostenrijk), Andrea Giovannini (Italië), Shane Williamson (Japan), Viktor Thorup (Denemarken), Koen Verweij, Lee Seung-hoon (Zuid-Korea), Olivier Jean (Canada), Alexis Contin (Frankrijk), Peter Michael (Nieuw-Zeeland), Stefan Schmidt (Denemarken), Vitali Michajlov (Wit-Rusland), Sven Kramer, Bart Swings (België), Chung Jae-won (Zuid-Korea), Livio Wenger (Zwitserland) en Joey Mantia.

Sven Kramer start halve finale De laatste Nederlander dient zich aan tijdens de laatste halve finale van de massastart: Sven Kramer is net begonnen aan de race.

Ook Koen Verweij door naar finale Koen Verweij heeft zich in de eerste halve finale van de mannen makkelijk geplaatst voor de finale. Hij reed vanaf de tweede ronde op kop en won de eerste tussensprint. De rest van de race reed hij glimlachend door. Koen Verweij op kop tijdens de halve finale van de massastart mannen. Foto Koen van Weel/ANP

Schouten en Van der Weijden in finale massastart vrouwen De twee Nederlandse vrouwen hebben het gehaald. Zij staan om 13.30 in de finale van de massastart. In totaal rijden dan zestien vrouwen om het goud. Het volledige veld bestaat uit: Francesca Lollobrigida (Italië), Guo Dan (China), Keri Morrison (Canada), Irene Schouten, Nana Takagi (Japan), Kim Bo-reum (Zuid-Korea), Mia Manganello (VS), Maryna Zoejeva (Wit-Rusland), Nikola Zdrahalova (Tsjechië), Annouk van der Weijden, Li Dan (China), Claudia Pechstein (Duitsland), Francesca Bettrone (Italië), Heather Bergsma (VS), Saskia Alusalu (Estland) en Luiza Zlotkowska (Polen).

Van der Weijden na val toch door naar finale Terwijl een valpartij in de eerste halve finale uitbleef, was het in de tweede rit wel raak. De Canadese Ivanie Blondin kwam ten val en nam ook Annouk van der Weijden mee. De schaatssters moesten een achtervolging inzetten en hadden zeven rondes over om aansluiting te vinden met de kopgroep. Van der Weijden slaagde erin als tweede over de eindstreep te komen en wist zich dus ook te plaatsen voor de finale. Ze heeft nu een uurtje om bij te komen, voordat ze aan de start van de eindstrijd moet verschijnen.

Schouten plaatst zich voor finale massastart Al op de helft van de race wist Irene Schouten zich te plaatsen voor de finale, door na acht rondes de tweede tussensprint te winnen. Ze won daarmee vijf punten, genoeg om zich te kwalificeren voor de eindstrijd. Irene Schouten tijdens de halve finale massastart vrouwen. Foto Koen van Weel/ANP De schaatssters in de massastart rijden zestien rondes, met daarin drie tussensprints.

Schouten in eerste halve finale massastart vrouwen De eerste halve finale van de massastart voor vrouwen is begonnen. Voor Nederland meldt zich Irene Schouten. Zij werd in 2015 wereldkampioene op dit onderdeel bij de WK afstanden. Irene Schouten tijdens de training in voorbereiding op de massastart schaatsen in de Gangneung Oval tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. Foto Vincent Jannink/ANP

Zometeen begint de massastart Intussen maken we ons op voor de massastart, een nieuw onderdeel op het olympishe langebaanschaatsen. In vier opeenvolgende races worden eerst de halve en daarna de finales voor de vrouwen en mannen verreden. Het programma, met de Nederlandse deelnemers: 12.00 uur: Halve finale massastart vrouwen met Irene Schouten en Annouk van der Weijden 12.45 uur: Halve finale massastart mannen met Koen Verweij en Sven Kramer 13.30 uur: Finale massastart vrouwen 14.00 uur: Finale massastart mannen De massastart is zaterdag de afsluiting van het olympische schaatstoernooi. Het is een spektakel met peloton en tussensprints

Curlingmannen: Amerikanen winnen goud Het Amerikaanse curlingteam zorgde voor een stunt zaterdagochtend: de mannenploeg won de finale tegen Zweden. Het was een spannende wedstrijd, die tot het achtste end gelijk liep. Het stond 5-5 toen de Amerikanen vijf punten scoorden. Dat gat kon het Zweedse team niet verder dichten dan 10-7 in het negende end. In het tiende en elfde end veranderde de score niet meer. De Amerikaanse ploeg stond voor aanvang van de Winterspelen in PyeongChang op de achtste plaats van de wereldranglijst. De curlingploeg won maar één keer eerder een medaille op de Spelen, een bronzen plak in 2006. Zweden won bij de vorige Winterspelen, in Sotsji, de derde plek. Het goud voor Amerika is niet de enige verrassing van het olympische curlingtoernooi. In de troostfinale greep titelverdediger Canada naast het brons; Zwitserland bleek te sterk. Tyler George, skip John Shuster, John Landsteiner en Matt Hamilton van de Amerikaanse curlingploeg vieren hun gouden medaille. Foto Javier Etxezarreta/EPA Ivanka Trump, dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, zat in het publiek tijdens de finale van het curlingtoernooi. Foto Javier Etxezarreta/EPA

Medailles bij het langlaufen en landenwedstrijd skiën In iets meer dan twee uur vijftig kilometer langlaufen: de Finse langlaufer Iivo Niskanen haalt er de eerste plaats mee op het onderdeel klassieke stijl. Zijn goude medaille is de eerste voor Finland tijdens deze Winterspelen. Niskanen greep na zo'n 20 kilometer de koppositie en wist zijn concurrenten, onder wie de Russen Alexander Bolshunov (2) en Andrei Larkov (3), de rest van de race voor te blijven. Recordaantal medailles voor Noorwegen En vanochtend werden meer medailles vergeven in de sneeuw. Bij de landenwedstrijd voor gemengde skiteams won Zwitserland de finale tegen Oostenrijk. Noorwegen haalde brons, de 38ste medaille voor de Noren in PyeongChang. De Noren hebben het record van de meeste medailles tijdens de Winterspelen gebroken.

Ireen Wüst draagt vlag bij sluitingsceremonie Schaatsster Ireen Wüst draagt zondag de Nederlandse vlag tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in PyeongChang. Dat maakt chef de mission Jeroen Bijl zaterdagochtend bekend. Wüst won tijdens deze Winterspelen opnieuw goud, voor de vierde keer op rij. In haar olympische loopbaan won ze elf medailles, wat haar de beste Nederlandse olympische sporter maakte. Ireen Wust tijdens haar rit op de 3000 meter op de Olympische Spelen. Wust behaalde de gouden medaille op de afstand. Foto Robin Utrecht/ANP

Goud voor snowboardster Ledecká, Dekker strandt in kwalificaties Een unieke prestatie vanochtend bij het snowboarden: de Tsjechische Esther Ledecká won op het onderdeel parallelreuzenslalom haar tweede goud op deze Spelen. Ze won eerder de eerste plek bij de Super G. van het alpineskiën - een heel andere discipline. Niet eerder won een vrouw tijdens dezelfde Spelen twee keer goud in verschillende sporten. Ledecká gold als favoriet voor het parallelreuzenslalom. De snowboardster heeft al vijf wereldbekerzeges op zak. Twee Duitse snowboardsters behaalden de andere podiumplaatsen: Selina Joerg (zilver) en Ramona Hofmeister (brons). De Nederlandse Michelle Dekker slaagde er vanochtend niet in zich te plaatsen voor de achtste finale op dit onderdeel. Tijdens de kwalificaties zette ze een tijd neer van 1.33,60. Ze kwam daarmee op de zeventiende plaats en zat een honderdste van een seconde onder de tijd van nummer zestien, Patrizia Kummer, die zich als laatste plaatste. "Dit gaat nog wel even knagen", zei Dekker tegen ANP. Michelle Dekker tijdens de kwalificaties snowboard parallelreuzenslalom. Foto Koen van Weel/ANP

Programma zaterdag 24 februari 01.00: Snowboarden, kwalificatie reuzenparallelslalom vrouwen (met Michelle Dekker) 03.00: Snowboarden, finale big Air mannen 04.34: Alpineskiën, finale team-event 06.00: Langlaufen, massastart 50 kilometer mannen 06.28: Snowboarden, finale reuzenparallelslalom vrouwen 07.35: Curling, finale mannen 12.00: Schaatsen, halve finale massastart vrouwen (met Irene Schouten en Annouk van der Weijden) 12.45: Schaatsen, halve finale massastart mannen (met Koen Verweij en Sven Kramer) 13.30: Schaatsen, finale massastart vrouwen 14.00: Schaatsen, finale massastart mannen