BAM werd woensdag door beleggers afgestraft voor de slechte jaarcijfers. Problemen bij de zeesluis in IJmuiden drukten de winst met 68 miljoen euro. De winst kwam uit op 12,5 miljoen, tegen 46,8 miljoen een jaar eerder. Topman Rob van Wingerden was ook „teleurgesteld”, zei hij in een verklaring.

De eigenaar van het Amstel Hotel in Amsterdam, de InterContinental Hotels Group (IHG), heeft aangekondigd dit jaar geen extra dividend uit te keren aan aandeelhouders. IHG, tevens eigenaar van Holiday Inn, gaat in plaats daarvan versneld investeren in groei, zo kondigde de hotelketen aan. Vorig jaar kregen beleggers nog wel extra dividend uitgekeerd.

ASML, de chipmachinebouwer uit Veldhoven, heeft een nieuwe bestuurder gevonden die verantwoordelijk wordt voor de zogeheten EUV-technologie. ASML heeft hoge verwachtingen van deze techniek, die gebruik maakt van extreem ultraviolet licht. Christophe Fouquet begint per 1 april, als de aandeelhouders de benoeming goedkeuren.

Voor het eerst brak Amazon woensdag door de grens van 1.500 dollar per aandeel. Aan het eind van de dag sloot de koers daar toch onder, op 1.482,92 dollar.

Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl gaat ook maaltijden bezorgen in Bulgarije en Roemenië. Vrijdag maakte Takeaway.com bekend het Bulgaarse BGMenu en het Roemeense Oliviera te hebben overgenomen. Financiële details zijn niet bekend gemaakt. Takeway.com, opgericht door de Nederlander Jitse Groen, wil in alle landen waar het actief is de grootste worden.

12.000 passagiers hadden maandag last van de staking van de piloten van Transavia, de budget-dochter van Air France-KLM

Royal Bank of Scotland heeft voor het eerst in een decennium winst gemaakt. RBS boekte 752 miljoen pond winst. Dat was echter alleen te danken aan het feit dat een grote schikking vertraging opliep, mét die schikking had RBS waarschijnlijk wel verlies geleden. Beleggers waren dan ook niet enthousiast over de jaarcijfers, de koers daalde.

10 procent daalde het aandeel Walmart dinsdag. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse supermarktgigant resultaten had gepresenteerd waaruit beleggers opmaakten dat Walmart de verwachtingen op het vlak van online groei niet kan waarmaken.

aex-index 534,09 punten / +0,27% Na de verliezen van begin februari en het herstel dat daarop volgde, slaagde de AEX er de voorbije week niet in om richting te vinden. Even leek de paniek terug te keren toen uit Fed-notulen bleek dat er wellicht meer rente-verhogingen aankomen dan ingecalculeerd. Maar de koersen veerden vlot weer op. Het resultaat: een plus van 0,3 procent.

STIJGERS VAN DE WEEK 1. Wolters Kluwer |+7,5% 2. SBM Offshore | +4,6% 3. Boskalis | +3,0% 4. Relx | +2,4% 5. Unibail-Rodamco |+2% De twee uitgeverijen aan het Damrak hadden een goede week. Wolters Kluwer maakte beleggers blij met overtuigende jaarcijfers. Ook de vooruitzichten zijn uitstekend, maakte het bedrijf bekend. Branchegenoot Relx, dat een week eerder bekendmaakte te kiezen voor de Britse nationaliteit, profiteerde van het optimisme. SBM Offshore dankte zijn koerswinst aan de stijging van de olieprijs, terwijl Boskalis een grote baggeropdracht binnensleepte.