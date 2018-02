‘Fiscus wil strengere regels voor zeer rijken’

De Belastingdienst bekijkt of er strengere richtlijnen moeten komen voor zeer rijke Nederlanders. Dat schrijft de Volkskrant zaterdag op basis van documenten die zij verkregen middels de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De documenten die de krant in handen heeft, gaan over het Programma Zeer Vermogende Personen (ZVP). Dat is een afdeling die twee jaar geleden in het leven is geroepen om zich uitsluitend bezig te houden met de belastingheffing van de allerrijkste Nederlanders. Dat is een groep van zo’n 3.600 mensen met een vermogen van 25 miljoen euro of meer. Tezamen zijn zij goed voor 138 miljard euro, wat neerkomt op gemiddeld 38 miljoen euro per persoon.

Slimme trucs

De Belastingdienst zegt aan te lopen tegen de slimme aangiftetrucs die de zeer vermogende Nederlanders toepassen met behulp van belastingadviseurs. Zo weten ze hun belastingafdracht aanzienlijk te drukken door privékosten op te voeren als bedrijfskosten en die dan af te trekken.

Ook doen er zich dilemma’s voor bij kosten voor het overdragen van het eigen bedrijf aan de kinderen en kosten voor beveiliging van zowel de ondernemer als diens huis en gezinsleden. Daarnaast zouden ze ook superjachten kopen voor zogenaamd zakelijke doeleinden, terwijl de schepen alleen voor privézaken gebruikt worden. Op die manier kunnen ze een btw-korting opstrijken van soms miljoenen euro’s.

