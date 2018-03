Winst Volkswagen schiet omhoog dankzij recordverkoop en minder dieselclaims

Volkswagen heeft vorig jaar de nettowinst met meer dan 50 procent zien stijgen. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde jaarcijfers. Volkswagen was fors minder geld kwijt aan het betalen van schadeclaims vanwege het dieselschandaal. Ook verkocht het concern een recordaantal auto’s: 10,74 miljoen. De nettowinst kwam uit op 4,35 miljard euro, tegenover 2,8 miljard in 2016. De omzet steeg door de toegenomen autoverkoop van ruim 217 miljard naar ruim 230 miljard euro. Volkswagen was in 2016 nog 7,5 miljard euro kwijt aan het betalen van schadeclaims in de nasleep van het dieselschandaal. Afgelopen jaar was dat nog 3,2 miljard. Het bedrijf schikte onder meer in de Verenigde Staten met het ministerie van Justitie en milieuwaakhond EPA. (NRC)