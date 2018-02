Amerikaanse bedrijven keren vuurwapenlobby de rug toe

Diverse Amerikaanse bedrijven hebben hun banden verbroken met de National Rifle Association (NRA), de Amerikaanse lobbygroep voor vuurwapens, na de schietpartij op een middelbare school in Florida waarbij vorige week zeventien mensen zijn omgekomen.

Ondernemingen als de verzekeringsmaatschappij MetLife en autoverhuurbedrijven Hertz en Enterprise hebben zich de afgelopen dagen gedistantieerd van de invloedrijke lobbygroep voor vuurwapens. Onder druk van een populaire campagne op sociale media hebben ze laten weten dat ze kortingen aan leden van de NRA intrekken.

Zo verklaarde Hertz vrijdag zijn alliantie met de NRA te beëindigen:

We have notified the NRA that we are ending the NRA’s rental car discount program with Hertz. — Hertz (@Hertz) February 23, 2018

De NRA wordt fel bekritiseerd wegens zijn onverzettelijke reactie op het bloedbad, dat werd aangericht door een 19-jarige oud-leerling van de school met een AR-15, een semi-automatisch vuurwapen. De omstreden belangengroep verzet zich tegen beperking van de verkoop van oorlogswapens, en heeft jonge overlevenden van de schietpartij die daar wel voor pleiten, van de hand gewezen - tot woede van veel Amerikanen, die redelijke maatregelen willen zien om het bezit van vuurwapens aan banden te leggen.

Speciale credit card

Een campagne om zakelijke partners van de NRA aan de schandpaal te nagelen kwam de afgelopen week op gang op sociale media, met het hashtag #BoycottTheNRA. De website ThinkProgress maakte een overzicht van bedrijven die kortingen en andere voordelen bieden aan de ongeveer 5 miljoen leden van de groep. Zo geeft de particuliere bank First National Bank of Omaha een credit card uit aan leden van de NRA. De voordelen worden aangeprezen op de website van de organisatie, een felle voorvechter van het grondwettelijke recht van Amerikanen om een vuurwapen te bezitten.

Associatie met de NRA, ooit een organisatie van hobbyisten maar tegenwoordig een geharde lobbygroep met een ijzeren greep op een groot aantal Congresleden, is voor diverse bedrijven opeens een bron van imagoschade. Zo koos verzekeraar MetLife, die kortingen bood aan NRA-leden, vrijdag eieren voor zijn geld:

We value all our customers but have decided to end our discount program with the NRA. — MetLife (@MetLife) February 23, 2018

De First National Bank of Omaha schrapt de credit card, die speciale voordelen biedt bij de aankoop van benzine en sportartikelen:

Customer feedback has caused us to review our relationship with the NRA. As a result, First National Bank of Omaha will not renew its contract with the National Rifle Association to issue the NRA Visa Card. — First National Bank (@FNBOmaha) February 22, 2018

Autoverhuurder Enterprise, dat ook de merken National en Alamo omvat, maakte eveneens een einde aan kortingen voor leden van de NRA. Techbedrijf Symantec, producent van de antivirussoftware Norton, deed hetzelfde. Verzekeraar Chubb kondigde eerder aan een speciale polis te beëindigen. En hotelketens Best Western en Wyndham lieten weten hun banden met de NRA te hebben verbroken, al lieten ze in het midden wanneer die besluiten waren genomen.

De exodus van zakelijke partners duidt op een mogelijke omslag in het slepende Amerikaanse vuurwapendebat, dat na elk bloedbad opnieuw oplaait. Doorgaan alsof er niet aan de hand is lijkt voor een toenemend aantal Amerikanen geen optie.

Druk op FedEx en Amazon

Een aantal andere zakelijke partners van de NRA houdt zich nog op de vlakte. Zo staat koeriersbedrijf FedEx onder toenemende druk. Ook Amazon.com, dat het online videokanaal NRATV aanbiedt, met programma’s van de NRA, is een doelwit van de actie.

De NRA heeft nog niet gereageerd op de stappen van zijn zakelijke partners. De groep bepleit de bewapening van leraren op school, om schutters te kunnen uitschakelen. Ook president Donald Trump, een bondgenoot van de NRA die miljoenen aan campagnedonaties heeft ontvangen van de groep, pleit daarvoor. Tegen de wensen van de NRA in, wil Trump ook de leeftijd waarop Amerikanen een vuurwapen kunnen kopen, verhogen van 18 tot 21.