Agenten in Moskou

Het eerste Aeroflottoernooi in Moskou was in 2002. Ik ging er heen om een artikel te schrijven voor een schaakblad, maar eigenlijk vooral als toerist. We werden in de watten gelegd. De vliegtickets naar Moskou waren gratis, niet alleen voor deelnemers aan het toernooi, maar ook voor journalisten. De kamerprijzen in het enorme hotel Rossiya, vlak naast het Rode Plein, waren bescheiden.

„Herken je het van vroeger?”, vroeg een jonge Nederlander in de bus naar het hotel. Als ik de auto’s weg zou denken, de drukte van mensen op straat, de verlichte etalages en de reclames, en als ik in plaats daarvan de rode banieren met socialistische leuzen en de portretten van Lenin weer terug kon denken, dan zou ik het herkennen.

Ik vond het heerlijk in het nieuwe Moskou, omdat ik het Moskou van de sovjettijd had gekend. Mijn mooiste ervaring was op een van de laatste avonden, toen ik een verlaten straat was overgestoken waar je eigenlijk in een voetgangerstunneltje onderdoor moest. Er dook een politieagent op die me een boete wilde geven. Ik wees boos op de stille straat, geen auto in zicht.

„Wilt u dan dat ik u naar het bureau meeneem?” Ik kwam bij zinnen en zei: „Nee, dat wil ik niet, maar u misschien ook niet.” We begrepen elkaar en maakten het af op een boete van 100 roebel, wat toen drie dollar was.

Stel je voor dat een reisbureau het als een excursie zou aanbieden. Ervaar het echte Moskou en onderhandel met een politieagent. Kosten drie dollar. Het zou een koopje zijn waar het reisbureau makkelijk duizend procent bovenop zou kunnen gooien.

Er was trouwens ook iemand die een agente te paard had ontmoet die vroeg om wat geld voor het voer van haar paard, maar later hoorde ik van een Amsterdamse Rus dat het een nepagente moest zijn geweest.

De afgelopen week begon het zestiende Aeroflottoernooi. Hotel Rossiya is in 2007 gesloopt en vervangen door een hotel dat voor schakers onbetaalbaar is. Het toernooi zit nu in een buitenwijk, nog steeds in een indrukwekkend hotel. Toen het begon was het Aeroflottoernooi het sterkste en het rijkste open toernooi ter wereld, maar het is ingehaald door Gibraltar. Berensterk is het nog steeds.

Hier is een koddig partijtje uit de eerste ronde onder het motto ‘van kwaad tot erger’. Eerst een pion weg, dan een stuk, dan een toren.

Sanan Sjoegirov - Vasillios Kotronias, Aeroflot Open 2018

1. d4 d5 2. c4 Pc6 3. cxd5 Dxd5 4. e3 e5 5. Pc3 Lb4 6. a3 Lxc3+ 7. bxc3 Pf6 8. c4 Dd8 9. d5 Pe7 In 2016 speelde Ivantsjoek tegen Ding Liren 9...Pb8 en hij won. Wat Kotronias doet gaat ook wel. 10. Lb2 c6 11. Lxe5 Pe4 12. Pf3 Da5+ 13. Pd2 cxd5 14. cxd5 Pxd5 De eerste stap naar de ondergang. Na 14...0-0 zou zwart zijn pion terugwinnen en behoorlijk staan. 15. Lxg7 Tg8 16. Ld4 Lf5 17. f3 Zwart staat een pion achter en kan niet meer kort rocheren, en daarom voelt hij zich verplicht tot extreme maatregelen. 17...Pdc3 Van kwaad tot erger. Hierna verliest zwart een stuk. 18. Dc1 Tc8 19. fxe4 Lxe4 20. Db2

Zie diagram

20...Txg2 En ach, als alles verloren is, gooi je er nog maar een toren tegenaan. 21. Lxg2 Lxg2 22. Tg1 Zwart gaf op.

Oplossing: 1. Ted1 Pxe5 (andere paardzetten worden op dezelfde manier weerlegd en 1...Lxd4 2. Pd6+ Dxd6 (of 2...Kf8 3. Dxf7 mat) 3. exd6 is ook hopeloos voor zwart) 2. Dxb7 en zwart gaf op, want na 2...Dxb7 3. Td8+ zou hij mat gaan.