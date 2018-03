De Libanese filmmaker-fotograaf-kunstenaar Akram Zaatari werkt op de grens van werkelijkheid en fictie. Hij hoort tot een generatie kunstenaars die volwassen zijn geworden tijdens de bloedige burgeroorlog. Hoe verbeeld je een werkelijkheid die om de haverklap door mortierinslagen verandert? De serie Against Photography (2017) bijvoorbeeld bestaat uit afdrukken van negatieven waar de afbeelding in de loop der jaren uit schijnt te zijn verdwenen. Vanuit Utrecht is het twee uurtjes rijden voor deze abstracte juweeltjes.

Akram Zaatari: Against Photography. T/m 25 febr. K21, Düsseldorf ●●●●●