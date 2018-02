Aanklacht Mueller: Manafort betaalde Europese oud-politici

Paul Manafort, oud-campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, is beschuldigd van geheime betalingen aan prominente Europese oud-politici om te lobbyen voor de pro-Russische regering van de voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitskj. Dat blijkt uit een geamendeerde aanklacht tegen Manafort van Robert Mueller, de speciale aanklager van het Rusland-onderzoek in de Verenigde Staten, die vrijdag openbaar is gemaakt.

Volgens de nieuwe aanklacht tegen Manafort, een voormalige adviseur van Janoekovitsj die eerder werd aangeklaagd wegens onder meer witwaspraktijken en belastingfraude, betaalde hij een groep Europese oud-politici in 2012 en 2013 meer dan 2 miljoen euro, afkomstig uit Oekraïne. De groep, die bij Congresleden en vertegenwoordigers van de toenmalige Amerikaanse regering lobbyde namens de omstreden Janoekovitsj, werd aangeduid als de ‘Hapsburg groep’ en stond onder leiding van ,,een voormalige Europese kanselier”, aldus de aanklacht.

Namen van Europese oud-politici worden niet genoemd. De voormalige kanselier, die de lobby-activiteiten zou hebben gecoördineerd met Manafort, wordt in de aanklacht omschreven als ,,de buitenlandse politicus A”. Duitsland en Oostenrijk zijn de enige twee Europese landen met kanseliers.

Kracht om onschuld te bewijzen

De 68-jarige Manafort heeft de eerdere aanklachten tegen hem verworpen. Hij zegt onschuldig te zijn. Zijn voormalige zakelijke partner Rick Gates, oud-vicevoorzitter van de campagne van Trump, heeft vrijdag schuld bekend aan twee aanklachten tegen hem, waaronder liegen tegen de FBI. ,,Ik had gehoopt en verwacht dat mijn zakelijke collega de kracht zou hebben om de strijd voort te zetten om onze onschuld te bewijzen”, reageerde Manafort in een verklaring.

Afgelopen dinsdag bekende de Nederlandse advocaat Alex van der Z. dat hij vorig najaar tegen de FBI heeft gelogen over zijn contacten met Gates met betrekking tot werk in Oekraïne. Dat was mogelijk een opstap naar de bekentenis van Gates.

Hoewel de aanklachten niet direct betrekking hebben op de inzet van het Rusland-onderzoek - de vraag of de entourage van Trump afwist van Russische pogingen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden - draait Mueller met de aanklachten de leiders van het voormalige campagneteam van Trump de duimschroeven aan. Zo wil hij hen ertoe bewegen om mee te werken aan het onderzoek, in ruil voor strafvermindering.