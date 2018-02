3D-printen

Voor mijn werk kom ik veel op scholen. Ik spreek dan leerlingen die op verschillende manieren les krijgen. Vaak minder klassikaal dan vroeger en meer in gezamenlijke projecten. Kinderen leren soms door middel van ICT en zijn bijvoorbeeld bezig om iets te ontwerpen dat zij dan printen met een 3D-printer. Voor een les over de snelle ontwikkeling van techniek ging er een floppy rond. Jeweetwel, zo’n vierkant plastic schijfje voor in en computer met een ijzertje dat je zo lekker heen en weer kan schuiven en waar je best voorzichtig mee moet zijn. Een gemotiveerde leerling riep verrukt uit: „Wauw wat cool! U heeft het opslaan-teken ge3Dprint!”

