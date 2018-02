Westfriesgasthuis doorstaat nacontrole IGZ

De apparatuur van het Westfriesgasthuis in Hoorn is in orde, blijkt uit een nacontrole van de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ). In juli vorig jaar constateerde de inspectie dat het ziekenhuis niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften bij de aankoop en gebruik van apparatuur.

Het ziekenhuis kreeg na een onaangekondigd bezoek van de inspectie een waarschuwing en had een half jaar de tijd om de apparatuur in orde te brengen.

‘Onsamenhangend en onvolledig’

De IGZ constateerde dat de aanschafdossiers van medische apparatuur “onsamenhangend en onvolledig” waren. Essentiële onderdelen ontbraken, zoals een risicoanalyse. Die moet uitgevoerd worden voor apparatuur in gebruik wordt genomen. Ook hield het ziekenhuis niet goed bij welke medewerkers bevoegd waren om bepaalde apparatuur te gebruiken en bleek een deel van de apparatuur onvoldoende onderhouden te zijn.