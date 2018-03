Wat de scheids zegt, is hier bindend

Kan een onterecht afgekeurde goal leiden tot het opnieuw spelen van een wedstrijd? Niets minder dan het „fundament onder het voetbal” stond donderdagochtend op het spel voor de rechtbank in Utrecht. Met die dramatische woorden besloot Harro Knijff, raadsman van de KNVB, zijn pleidooi tijdens het kort geding dat voetbalclub Roda JC aanspande tegen de voetbalbond.

Met behulp van de voorzieningenrechter trachtte Roda, dat op donderdag 1 februari in de kwartfinale van de KNVB-beker werd uitgeschakeld, alsnog af te dwingen dat de na penalty’s verloren bekerwedstrijd tegen Willem II deels overgespeeld zou worden. En wel met een 3-2 vóórsprong, een stand die bereikt leek nadat Roda-aanvaller Donis Avdijaj acht minuten voor tijd scoorde. Die goal werd afgekeurd op advies van de videoreferee en die ingreep is in de optiek van de Limburgse club onrechtmatig geweest.

Administratieve fout?

De vraag die voorlag was of dit een administratieve fout was. Of was dit een technische beoordelingsfout waarvan er honderden per weekend gemaakt worden?

Dat Roda-aanvaller Mikhail Rosheuvel hands maakte voorafgaand aan de goal, is onbetwist. Wel betwist wordt of de videoreferee bij het bestuderen van de aanloop naar de goal de handsbal had mogen meewegen in het advies aan de scheidsrechter om de goal af te keuren. Immers, vlak ná de handsbal van Rosheuvel kreeg een Willem II-speler de bal in zijn voeten. Daarmee zou een nieuwe spelsituatie zijn ontstaan en dan geldt dat de videoarbiter niet verder meer terug mag kijken.

Maar was het balbezit voor Willem II? De regels van voetbalregelmaker IFAB, de International Football Association Board, stellen dat als een speler handelingsvrijheid heeft om meerdere kanten op te kunnen spelen, er sprake is van balbezit. Volgens Roda is dit het geval. En dus zou alles vóór het balbezit van Willem II zou niet meer mogen meetellen in de beoordeling van het Roda-doelpunt.

Susanne Habets, advocaat van Roda JC, betoogde op basis van de beelden dat de videoarbiter niet gekeken heeft naar dit essentiële ‘balbezitmoment’ van de Willem II-speler. Dan zou sprake kunnen zijn van een procedurele fout. Maar de videoreferee in kwestie, Jochem Kamphuis, heeft verklaard dat hij dat wel degelijk heeft meegewogen en het als „niet-wezenlijk balbezit” heeft beoordeeld. De KNVB gaf aan niet te twijfelen aan de geloofwaardigheid van Kamphuis.

En, argumenteerde Knijff, zelfs al zou Kamphuis zich hebben vergist, dan heeft IFAB volgens de KNVB in een advies duidelijk gemaakt dat er geen sprake kan zijn van het opnieuw spelen van de wedstrijd.

Rechter Heinemann oordeelde donderdag dat het doelpunt van Roda JC terecht is afgekeurd. Roda JC verliest de zaak en dus speelt Willem II tegen Feyenoord komende woensdag in de halve finale van de KNVB-beker. „De scheidsrechter bepaalde dat de handsbal en het doelpunt in dezelfde aanvalssituatie plaatsvonden”, aldus de rechter. „Dat dit mogelijk een onjuiste beslissing is doet niet terzake, omdat het oordeel van de scheidsrechter in deze situatie bindend is.”