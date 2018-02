VVD kan nog even geen opvolger Zijlstra vinden

Goedemorgen! De Eerste Kamer kan zich gaan buigen over het referendum. Edith Schippers keert niet terug naar het Binnenhof. En Rutte doet een nieuwe inspanningsbelofte.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

OPKOMSTDREMPEL: VVD-Kamerleden hadden zelfs nog spiekbriefjes om tijdens alle moties goed te stemmen, maar echt spannend werd het niet meer. Met een meerderheid van 76 tegen 69 stemde de Tweede Kamer gisteren voor afschaffing van het referendum. Voorstellen van de voltallige oppositie om een referendum over het referendum mogelijk te maken, haalden het niet. Er waren wat Kamerleden geveld door griep, maar door te pairen bleven de stemverhoudingen gelijk. Terwijl GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil thuis zat met longonsteking, bezocht zijn pair-maatje Klaas Dijkhoff (VVD) een campagnefeestje in Amsterdam, wat tot opgetrokken wenkbrauwen leidde. NRC-lezers zijn intussen net zo verdeeld over het referendum als de Kamer.

Referendumrouw: Vlak voor de stemming probeerde Forum voor Democratie D66-Kamerleden nog met Amerikaanse methodes onder druk te zetten. Ongetwijfeld verschuift die campagne nu richting Eerste Kamer-leden, die in april stemmen. Nog geen kwartier na de stemming kondigde stichting Meer Democratie van oud-PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer bovendien een nieuwe rechtszaak met bodemprocedure tegen de staat aan. Dat er na het referendum over de inlichtingenwet nóg een referendum komt, is inmiddels onwaarschijnlijk. 50Plus liet gisteren weten pas 100.000 handtekeningen binnen te hebben, terwijl dat er over twee weken 300.000 moeten zijn. Tenzij Arjen Lubach en GeenStijl plotseling bij Henk Krol op de barricades springen, lijkt dat onhaalbaar.

#IKNIET: Gistermiddag wilde oud-VVD-minister het met een sms’je toch even duidelijk maken aan journalisten: nee, ze is niet beschikbaar als minister van Buitenlandse Zaken. Schippers wil haar tienerdochter niet nog een kabinetsperiode in de steek laten. Daarmee valt opnieuw een VVD’er af om Halbe Zijlstra op te volgen en zo wordt de poule met vertrouwelingen van premier Mark Rutte akelig klein. Het lijkt erop dat hij zijn blik moet verbreden. Of wordt het toch oud-minister Stef Blok? Die liet gisteren weten dat hij “eventjes helemaal niets zegt” over z’n toekomst.

WAT WIJ VOLGEN: De informele Eurotop, waar de gesprekken vooral over de nieuwe EU-begroting gaan. Door het vertrek van de Britten valt daarin een gat en de EU wil ook meer geld voor grensbewaking en terreurbestrijding. Nederland vindt dat daarvoor elders bezuinigd moet worden, andere landen willen juist een hogere inleg van alle EU-lidstaten. In een Kamerdebat moest Rutte gisteren alvast tekst en uitleg geven. Zijn harde toezeggingen zijn tegenwoordig veranderd in inspanningsbeloftes, en ook hier deed hij er eentje: “Een belofte om vreselijk ons best te doen om dit voor elkaar te krijgen.”

BUITEN HET BINNENHOF: Op de valreep voor de gemeenteraadsverkiezingen voegt zich nog een D66’er bij de lijst gesneuvelde wethouders. In Rotterdam trad Tex Langenberg af vanwege het fiasco met de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn. Minister Kajsa Ollongren neemt ondertussen niets terug van haar harde taal richting de Brunssumse wethouder Jo Palmen. De Kamer heeft daar vraagtekens bij.

QUOTE VAN DE DAG

“Wie als minister aantreedt, moet goed beginnen. Dat doe je niet door met een bloedvaart het referendum af te schaffen. Dan kost het veel tijd om de harten van burgers weer terug te winnen.”

D66-coryfee Jan Terlouw snapt wel waarom zijn partijgenoot Kajsa Ollongren irritatie oproept.