Vicepremier Australië weg om affaire

De Australische vicepremier Barnaby Joyce heeft vrijdag aangekondigd dat hij zal aftreden, nu hij in opspraak is geraakt vanwege een buitenechtelijke affaire met een medewerker. Hij stapt ook op als leider van de conservatieve National Party. Hij dient maandag zijn ontslag in bij het partijbestuur. Hij blijft parlementariër, zodat de centrumrechtse coalitie onder leiding van premier Malcolm Turnbull de meerderheid van één zetel behoudt.

De katholieke Joyce voerde vaak campagne met het thema gezinswaarden en was tot vorig jaar getrouwd. Zijn affaire met zijn media-adviseur Vikki Campion, werd twee weken geleden bekend. In de Australische pers werden foto’s van Campion gepubliceerd, die nu een kind verwacht van Joyce. Vrijdag berichtten Australische media dat een andere vrouw anoniem een klacht wegens seksuele intimidatie had ingediend tegen Joyce. In zijn verklaring ontkende hij zulk grensoverschrijdend gedrag, maar hij zei dat de beschuldiging „de druppel was”.

Het schandaal was voor premier Turnbull aanleiding om een regel in de gedragscode voor regeringspersoneel op te nemen die seksuele relaties tussen ministers en medewerkers verbiedt. Hij weigerde Joyce te ontslaan, maar noemde de buitenechtelijke relatie wel „een schokkend ernstige inschattingsfout”.

In oktober kwam Joyce in opspraak; hij bleek ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit te hebben, terwijl volgens de grondwet mensen met een dubbel paspoort geen functie in het parlement mogen hebben. Hij trad terug, maar kon vorige maand weer als vicepremier aan het werk.