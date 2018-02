Kun je nu onbekommerd een huis kopen?

In de nieuwe rubriek Geldzaken wordt iedere week een vraag over geld beantwoord. Zelf een vraag voorleggen? Mail naar geld@nrc.nl.

Sinds 1 februari staat standaard in een koopcontract voor een huis dat de koper van de transactie mag afzien als een bouwkundige keuring uitwijst dat er (kostbare) gebreken zijn. Uit een steekproef in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek vorig jaar dat slechts 20 procent van de aanstaande kopers zo’n voorbehoud van bouwkundige keuring hadden opgenomen. Ontbinden van het koopcontract zonder voorbehoud kost 10 procent van de koopsom.

Met de nieuwe regels spreken koper en verkoper een ondergrens af. Komen er bij een bouwkundige keuring grotere gebreken aan het licht, dan mag de koper het contract kosteloos ontbinden.

Wil de koper of de verkoper het voorbehoud van bouwkundige keuring niet, dan wordt het niet uit het contract gehaald, maar doorgestreept. Dat allemaal om de koper te doordringen van het belang van een keuring, die doorgaans enkele honderden euro’s kost.

Kostbare minpunten

Het is een goede zaak dat het zogeheten bouwkundig voorbehoud nu standaard in het koopcontract staat, vindt Roland Knoester, directeur van VastgoedPro, beroepsvereniging voor vastgoedprofessionals. „Het kan de enthousiaste koper behoeden voor een miskoop.” Maar is dat niet de taak van de aankoopmakelaar? „Je hebt altijd mensen die een huis per se willen hebben. De ratio is in een oververhitte markt nu eenmaal wat minder.”

Ook Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis, een van de initiatiefnemers van de nieuwe regels, is blij dat het bouwkundig voorbehoud nu standaard in het koopcontract staat. „Het maakt de koper bewust dat een huis kostbare minpunten kan hebben. Een verliefde koper in spe wuift bezwaren graag weg.”

Volgens De la Porte hoort hij de laatste tijd vaker dat kopers in de financiële problemen zijn gekomen door reparatie van gebreken die ze niet hadden voorzien: „Je mag namelijk maar 100 procent van de koopsom lenen, de rest moet je zelf financieren. Tenzij het huis door de werkzaamheden echt in waarde stijgt, dan wil de bank vaak wel wat meer financieren.”

Een bouwkundige kan helpen om dit probleem te voorkomen: die zet alle zichtbare gebreken en bijbehorende herstelkosten op een rijtje. Hoe vaak de verkoop afketst na keuring is niet bekend, maar niet vaak, is de indruk van deskundigen.

In de meeste gevallen blijft het overigens bij reparatiewerkzaamheden tussen de 1.000 en 5.000 euro, aldus Knoester van VastgoedPro, dat onlangs een keurmerk voor bouwkundige keuringsbedrijven uitgaf. „Nu mag elke aannemer of timmerman woningen keuren. Standaarden zijn er niet, net zo min als een geschillen- of tuchtcommissie. Die markt moet transparanter worden, zodat de koper precies weet waar hij of zij aan toe is.”

Kun je dankzij het voorbehoud van bouwkundige keuring nu zorgeloos een huis kopen? Nee, niet per definitie. Er zullen altijd verkopers blijven die met de volgende geïnteresseerde in gesprek gaan en wachten tot iemand de keuring laat doorstrepen. En er zullen altijd kopers blijven die graag hun roze bril ophouden.