Tweede Kamer wil onderzoek naar seksuele intimidatie op ministeries

De Tweede Kamer wil een onderzoek naar seksuele intimidatie op alle ministeries. CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD en de ChristenUnie spraken hun steun uit voor het voorstel hierover van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark (VVD) reageerde niet enthousiast op de wens van de Kamer Ze voerde aan dat een dergelijk onderzoek „veel tijd” kost en dat er al procedures zijn op de ministeries.

In de Kamer kreeg zij bijval van PVV-Kamerlid Harm Beertema. Volgens hem hebben de ministeries „hun zaakjes op orde”.

Aanleiding voor het debat in de Tweede Kamer donderdagavond was de maatschappelijke #MeToo-discussie. Jaarlijks zijn er in Nederland volgens onderzoek van TNO 134.000 gevallen van seksuele intimidatie.

Tweede-Kamervoorzitter Khadija Arib kondigde donderdagavond tijdens het Kamerdebat aan dat er in de Kamer een ‘werkbelevingsonderzoek’ komt. Een onderdeel van dat onderzoek is seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen in het parlement. Het onderzoek zal na de zomer worden gestart onder alle medewerkers van het parlement.

Sjoerdsma wil bereiken dat de overheid „het goede voorbeeld geeft voor het bedrijfsleven.” Volgens hem „moet elke werkgever zijn werknemer een veilige werkvloer bieden.” Onderzocht moet worden in hoeverre werknemers te maken krijgen met seksuele intimidatie en of zij weten waar ze terecht kunnen voor het melden hiervan.