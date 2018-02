Turkije hekelt erkenning Armeense genocide

In Ankara is vrijdag de Nederlandse zaakgelastigde naar het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden. Dat meldt persbureau AFP. De Turkse regering reageerde “afkeurend” op de erkenning van de Armeense genocide door de Tweede Kamer waarover donderdagavond gestemd werd.

142 Kamerleden stemden in met een motie die de Armeense genocide erkent. Alleen drie leden van Denk verwierpen de motie. Het Nederlandse kabinet spreekt zich nog altijd niet uit over het plaatsvinden van volkerenmoord onder Armeniërs in 1915.

Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse zaakgelastigde wordt opgeroepen vanwege de Armeense kwestie. Al bij de eerste berichten over de motie, werd hij gevraagd opheldering te geven

“We veroordelen het besluit van het parlement”, zei de Turkse minister voor EU-zaken Ömer Celik tegen persbureau AFP. Wel waardeerde hij de beslissing van hett het kabinet om zich niet uit te spreken. Dat refereert nog altijd aan “de kwestie van de Armeense genocide”.

Direct na de stemming van donderdag kwam uit Ankara al de afkeuring over de beslissing in de Tweede Kamer. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken liet toen weten dat de stemming “ongegrond” was, door “het parlement van een land dat de ogen sloot voor de genocide in Srebrenica.”