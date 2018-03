Thuiskok Pilav

Curry, lamskoteletetjes en vandaag deze pilav en u heeft een koningsmaal op tafel.

Spoel en week de rijst. Breng intussen de melk in een kleine pan aan de kook. Haal de pan van het vuur en roer de saffraan erdoor. Laat ongeveer 15 minuten trekken. Smelt intussen de ghee op middelhoog vuur in een pan met een goed passend deksel. Wanneer de ghee goed heet is en nootachtig ruikt, voeg dan de specerijen toe en bak ongeveer 30 seconden, tot de aroma’s vrijkomen. Voeg de ui toe en bak ongeveer 5 minuten, tot de ui zacht en glazig is. Voeg de knoflook toe aan de pan, gevolgd door de afgegoten rijst. Roer door elkaar zodat de ghee goed door de rijst wordt gemengd. Schenk het water of de bouillon erbij, voeg de kassiebladeren toe en doe het deksel op de pan. Haal de pan van het vuur zodra de rijst begint te koken en het water schuimt en laat met het deksel op de pan 40 minuten onaangeroerd staan. Til na 40 minuten het deksel op en schenk het melkmengsel erover. Roer voorzichtig met een vork of eetstokje door de rijst, tot de korrels luchtig zijn. Roer niet te stevig, want basmati heeft de neiging om papperig te worden. Breng op smaak met zout en schep in een verwarmde schaal.