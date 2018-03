Smartphone is hét apparaat voor media

Voor veel Nederlanders is de smartphone inmiddels hét apparaat om media te consumeren. Zo leest 46 procent van de 20- tot 34-jarigen wel eens een dagblad via z’n mobiel. Dat staat in Media Standaard Survey 2017, het jaarlijkse overzicht van de vier bureaus die in Nederland bereik op tv, radio, krant en online meten. Van de 13- tot 19-jarigen luistert 38,4 procent wel eens radio op de smartphone. En meer dan de helft van de mensen tussen 13 en 34 jaar kijkt wel eens tv-programma’s buitenshuis.